El descenso de la curva epidémica en Canarias se frena la última semana

El descenso de la curva epidémica en Canarias se ha frenado la última semana. El número de casos nuevos no ha llegado a crecer por encima de las semanas previas –se encuentra en 738 semanales–, pero sí que muestra un ligero ascenso con respecto a los días anteriores. Este aumento está motivado principalmente por el crecimiento que está experimentando la isla de Tenerife, que ha pasado de registrar unos 400 casos semanales a casi 450. Gran Canaria, por su parte, ha mostrado también una notable reducción de la velocidad en la que desciende su curva epidémica, debido a un ligero aumento de casos que, en todo caso, aún no supone un nuevo repunte.

En el día de ayer Canarias sumó 94 casos, que se repartieron fundamentalmente entre Tenerife (46), Lanzarote (19) y Gran Canaria (17). El resto de islas registró menos de una decena de positivos, como es el caso de Fuerteventura (9), La Palma (2) y La Gomera (1). El Hierro permanece siendo la única isla libre de Covid-19.

Este pequeño incremento de casos no se ha visto reflejado en la actividad asistencial hospitalaria, que mantiene la reducción de ingresos por Covid-19. En el día de ayer, fueron dos personas las que fueron dadas de alta en el Archipiélago. Esto ha permitido que el número de ingresos hospitalarios se sitúe en 219, la cifra más baja desde principios de noviembre del año pasado, es decir, en siete meses.

En total, en la última semana, una treintena de pacientes han sido dados de alta del hospital, y solo cuatro han fallecido. La última defunción se produjo en el día de ayer, y fue el de una mujer de 58 años en Gran Canaria, que padecía patologías previas y permanecía ingresada en el hospital. Por islas, Tenerife continúa siendo la más afectada, pues cuenta 153 personas hospitalizadas. No obstante, este número no ha hecho más que reducirse en los últimos dos meses y ha alcanzado un número que no se veía desde noviembre del año pasado. Gran Canaria, por su parte, cuenta con 59 personas ingresadas, su cifra más baja desde principios de diciembre. Lanzarote cuenta con seis y La Palma con uno.

Sin embargo, lo realmente notable es el número de personas que se encuentran en la UCI, que ha bajado hasta 30. Los hospitales canarios no contaban con un número tan bajo de personas ingresadas desde finales de agosto del año pasado. Por aquel entonces la mayoría de ingresos en UCI se producían en Gran Canaria como consecuencia del macrobrote que afectó a la isla ese verano.