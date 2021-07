200 voces por Samuel en San Telmo

El acto, organizado por Equal LGTBI+ y TransGirls, se celebró porque «la violencia no cabe en nuestras calles, porque no es un caso aislado, porque nos violentan, agreden, humillan y asesinan, porque las instituciones son cómplices» y «porque no nos matan por fobia, sino por odio», según indicaron en sus redes sociales.

Los aproximadamente dos centenares de personas que acudieron solicitaron a la población heterosexual que se manifieste a favor del colectivo y que rechace la violencia que sufre el colectivo gay.

Esta concentración coincidió con otros que se organizaron en la tarde de ayer, como la que tuvo lugar en la ciudad gallega donde ocurrieron los hechos en la que más de mil personas marcharon por las calles de A Coruña para expresar su «grito de rabia» contra la violencia LGTBIfóbica y para reclamar una vez más «justicia» para Samuel Luiz. Diversas asociaciones LGTBIQ+ convocaron bajo el lema «Ante el odio y la violencia, no muestres indiferencia».

Los asistentes han coreado diferentes consignas, tales como «No son muertes, son asesinatos» o «Si tocan a une, nos tocan a todes (Si tocan a uno, nos tocan a todos)». También han mostrado pancartas que rezan «Por aquellos que ya no pueden luchar».