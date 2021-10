Los 30.000 euros por casa destruida por el volcán en La Palma son compatibles con el resto de ayudas

Los 30.240 euros que el Estado dará a las familias que hayan perdido su casa por la erupción en La Palma complementan las demás ayudas de las distintas instituciones. Los damnificados del volcán podrán recibir este subsidio extraordinario, que se abonará por cada vivienda destruida o con daños estructurales, y también percibir la ayuda para reponer los enseres, por ejemplo. Estos 30.240 euros, que son la cuantía máxima por vivienda (la cantidad se ajustará a cada caso), son también compatibles con la recepción de una casa de titularidad pública para los ciudadanos u hogares que se hayan quedado sin su único inmueble. Es decir, que se realojará a la familia en su nueva vivienda y, además, se le pagará el subsidio del Estado. Siempre, eso sí, con ese tope de 30.240 euros. Y, por supuesto, la ayuda es también compatible con la indemnización que el consorcio de seguros abonará a quienes tuvieran la casa asegurada. En definitiva, se trata de una medida extraordinaria que “se suma” a las que se han venido anunciando desde la erupción, explicó este martes el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. El jefe del Ejecutivo autonómico recordó que la ayuda económica a quienes pierden su vivienda por desastres naturales era hasta ahora de unos 15.000 euros, con lo que el Gobierno central duplica la cifra para los damnificados del volcán.

Esta es una de las principales medidas previstas en el real decreto ley del Consejo de Ministros para paliar la crisis en la isla bonita. Un decreto de ayudas de emergencia por un montante de 213,8 millones de euros que se publicará hoy en el Boletín Oficial del Estado y que le supondrá a la Administración central, en línea con la gravedad de la situación, un desembolso récord. Este dinero se suma a los 10,5 millones que el Consejo de Ministros habilitó la semana pasada en un primer real decreto ley para cofinanciar la compra de 107 viviendas para el realojo de los afectados que han perdido su residencia y la adquisición de enseres de primera necesidad. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró tras la reunión del Consejo que esos 10,5 millones de euros “ya están a disposición de las autoridades canarias”.

Aunque este segundo decreto para combatir la crisis palmera incluye el grueso de las medidas demandadas por las instituciones insulares y regionales, el ministro dejó la puerta abierta a nuevas disposiciones en las próximas semanas. No será hasta que el volcán deje de expulsar lava cuando pueda saberse con exactitud la verdadera dimensión del desastre, con lo que habrá entonces que “precisar los daños”, puntualizó el representante del Gobierno estatal, para ver si hace falta habilitar más fondos para la reconstrucción de la isla. “Los palmeros nos pidieron que no los olvidáramos, y no solo no vamos a olvidarlos, sino que vamos a estar con ellos para reconstruir su proyecto vital”, subrayó Bolaños, que agregó que también se darán ayudas directas a ciudadanos y empresas para la reconstrucción, siempre que sea posible, de viviendas e instalaciones industriales.

Al margen del subsidio por la pérdida de la vivienda, otra de las principales medidas del Gobierno de Pedro Sánchez es un plan extraordinario de formación y empleo exclusivo para los ciudadanos de La Palma. El Estado destina hasta 63 millones de euros para este programa formativo y laboral. Para darse cuenta de hasta qué punto se trata de una cuantía extraordinaria, basta con recordar que el Plan Integral de Empleo de Canarias, el PIEC, tiene un presupuesto de 42 millones.

En él ámbito laboral, el Consejo de Ministros también ha decidido conceder una moratoria de un año para el pago, sin intereses, de las cotizaciones sociales de trabajadores y empresas afectados.

Con la publicación este miércoles del real decreto también entrará en vigor una segunda moratoria, en este caso de seis meses, en los pagos de la hipoteca y las cuotas de créditos al consumo, incluidos los contratos de leasing, esos en los que se arrienda un bien con opción de compra. Esta moratoria afecta tanto al importe principal del préstamo o crédito como a los intereses, y ello con independencia de que el deudor esté o no al corriente de pago. Dicho de otro modo: la entidad financiera no podrá pasarle la cuota del crédito durante el próximo semestre a quien se haya visto afectado por la erupción, y da igual que la persona tenga todos sus recibos al día o acumule varios impagos. Además, tienen la consideración de afectados todos los inmuebles ubicados en La Palma y todos los residentes de la isla, de modo que sobre el papel todos los palmeros tienen derecho a la moratoria con solo solicitarla a su banco. También se flexibilizan las condiciones para el desistimiento de contratos, que hasta el 19 de diciembre (cuando se cumplirán tres meses desde el inicio de la erupción), podrán rescindirse a voluntad. Esta última medida es, básicamente, para las compras por Internet, pero también se da un margen de cinco meses para el pago de cuotas de gimnasios, guarderías o academias y se permite el rescate anticipado del dinero depositado en planes y fondos de pensiones. En cuanto a los suministros, el Gobierno autoriza a suspender el contrato de la luz, a aplazar hasta seis meses su pago o incluso a cancelarlo. Todo ello es compatible con la exención del pago anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el aplazamiento de las deudas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), una medida que también ha puesto en práctica el Gobierno de Canarias con sus impuestos propios y los cedidos por el Estado.

El ministro de la Presidencia avanzó que el Estado se hará cargo de la reconstrucción de las infraestructuras municipales destruidas, para lo que se transferirán 22 millones de euros. Otros 40,5 millones servirán para reparar y remodelar carreteras y caminos, de los que medio millón se enviará ya al Cabildo de La Palma para trabajos urgentes. Los restantes 40 se le abonarán al Gobierno de Canarias.

Bolaños también adelantó ayudas directas, por un montante de 20,3 millones de euros, para el sector primario, tanto agricultores como pescadores, para reparar regadíos y caminos rurales y para las instalaciones pesqueras o acuícolas.