Las ciencias ganan protagonismo en el nuevo mapa de títulos de la ULPGC

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para la creación de un nuevo mapa de titulaciones, adaptado a la demanda actual de la sociedad y del mercado de trabajo. Un documento que se llevará a cabo en dos fases, y que pretende consolidar en los próximos diez años una oferta innovadora, atractiva y de calidad, donde las ciencias adquieren un mayor protagonismo. Así lo han afirmado el vicerrector de Grados, Posgrados y Nuevas Titulaciones, Luis Hernández Calvento, y la directora de Nuevas Titulaciones, Margarita Marrero.

«Hay una prioridad que es el desarrollo de las carreras de ciencias. En la ULPGC solo tenemos Ciencias del Mar, y desde el principio hemos tenido claro que hay que fortalecer las ciencias con nuevas titulaciones. Ahora mismo está en el horno Biotecnología, en la que una comisión lleva bastante tiempo trabajando», indicó Hernández Calvento, sobre el nuevo mapa de titulaciones, que prevén tener diseñado, con el consenso de todas las partes implicadas, en el plazo de un año aproximadamente.

«Para su desarrollo, hay que analizar varias cuestiones, como el hecho de que esto coincide con una época en la que en la Universidad se están jubilando muchos catedráticos y profesores titulares, y hay titulaciones que están perdiendo interés porque ya no tienen las mismas salidas profesionales. Las universidades han cambiado mucho, han aparecido nuevos conocimientos y titulaciones, sobre todo, basadas en tecnologías, ciencias médicas, física, matemáticas, informática… Esto ha dibujado un nuevo panorama y tenemos que estar al día, no quedarnos atrás, porque empiezan a aparecer otras competencias, no universitaria, que son más rápidas a la hora de sacar titulados».

Consulta

En este contexto, el Vicerrectorado ya ha emprendido los trabajos de revisión de los títulos actuales, de cara a crear nuevos, cerrar algunos si fuese necesario o modificarlos. Actualmente se encuentran inmersos en la primera fase de la creación del nuevo mapa de titulaciones, que consiste en una consulta interna a los profesores de la ULPGC sobre cada uno de los grados para saber qué les falta para actualizarse; y a los empresarios, para conocer las carencias formativas en los titulados que les están llegando.

«Con eso configuramos un panorama sobre los títulos que tenemos actualmente, lo que necesitaríamos para que funcionaran, y los que habría que introducir. Y a través de los empleadores vamos a conocer qué otros perfiles profesionales necesitarían, para ver qué podríamos implantar aquí».

También se analiza la plantilla con la que cuentan, y la posibilidad de, conforme vayan habiendo jubilaciones en determinadas áreas sin suficiente demanda, no volver a contratar a otra persona con el mismo perfil, sino abrir otros puestos de trabajo «porque el dinero para profesorado va a seguir siendo el mismo».

Al análisis de lo que hay actualmente y de cuál es la demanda en el mercado, le seguirá una prospectiva sobre lo que demanda la sociedad, los empleadores, los títulos que ya existen en el mercado y cómo podrían implantarse en la ULPGC. «Hasta diciembre será la primera fase, y hasta abril o mayo la segunda. Entonces tendremos un primer borrador de ese mapa que habrá que enfrentar con la parte económica, ver cuantos profesores se van a ir y en qué tiempo… por lo que calculo que en nueve meses o un año tendremos un borrador avanzado, que se enviará a todos los departamentos para que opinen y maticen».

Por lo pronto, el próximo curso prevén la puesta en marcha de los grados en Ingeniería Biomédica e Ingeniería Fisica y Matemáticas.