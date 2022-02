La ULPGC acoge la pintura que honra a todos los afectados del vuelo JK5022

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acoge desde hoy entre sus paredes la pintura Contra el Olvido, una obra de grandes dimensiones -1,95 x 1,40-, con la que la artista María Suárez Alemán rinde homenaje a la memoria de las víctimas del accidente aéreo del vuelo JK5022, y que ha sido cedida a la institución universitaria por la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 que preside Pilar Vera para que sea expuesta de forma permanente en el hall del edificio del Rectorado.

«Hoy se siembra aquí, en la Universidad, con este cuadro, la lucha contra el olvido, ojalá algún día podamos recoger la cosecha, porque les aseguro que será en beneficio de todos», indicó Vera en el acto de presentación de la donación, celebrado esta mañana en la sede institucional de la ULPGC, en el que estuvo acompañada por la vicerrectora de Cultura, Deporte y Activación Social del Campus, Cristina Roca, y la pintora María Suárez Alemán, además de miembros de la asociación y de la comunidad universitaria. También estuvo presente, de forma telemática, el rector de la ULPGC, Lluis Serra Majem, que se encuentra en aislamiento en su domicilio tras dar positivo por Covid.

Serra expresó su satisfacción porque la ULPGC acoja dicha obra y la coloque en un lugar destacado y visible a la comunidad universitaria y a los visitantes de la sede institucional universitaria. El rector recibió hace dos semanas una llamada de Pilar Vera para proponerle que el cuadro fuera expuesto de forma permanente en la Universidad, y su respuesta, aceptando la donación, fue inmediata. «Aquí estamos, dos semanas después de aquella llamada, por razones contundentes. La primera, porque esta tragedia es la más grave de los últimos 30 años en España y la tercera en Europa, por el números de víctimas. Fallecieron 154 personas, de las que más de la mitad eran de Gran Canaria, y muchos de ellos fueron miembros de la comunidad universitaria», señaló el rector. Citó, además, el interés de la Universidad por «cultivar» la esperanza en las personas que sobrevivieron al accidente; honrar a todos los afectados colocando el cuadro en un lugar destacado de la institución; además de contribuir a la promoción de la cultura preventiva.

La artista María Suárez plasma en el cuadro dos manos dirigidas a transmitir un «sentimiento de paz» a las familias y a los supervivientes del accidente

Durante su intervención, Serra Majem tuvo un recuerdo para un matrimonio mayor que tenía una pescadería en el Mercado de Vegueta, donde solía comprar, y que cerró tras la tragedia, porque perdieron a dos nietos, su hija y su yerno. «Cada vez que paso por delante del puesto cerrado me acuerdo del accidente, y a partir de ahora la Universidad contribuye con este homenaje a perpetuar la memoria de tantas personas. Cuenten con nuestro respeto, consideración y apoyo. La Universidad es la casa de todos y hoy esa afirmación adquiere una realidad física constatable».

El vuelo JK5022 se estrelló en Madrid el 20 de agosto de 2008 y fallecieron 154 personas, entre ellas más de 80 residentes en Gran Canaria, y sobrevivieron 18 con graves secuelas de por vida. El cuadro Contra el Olvido fue realizado por María Suárez, tras el programa Confesiones de la Productora Etiqueta Azul que se emitió en la RTV Canaria el 29 de noviembre de 2021, para honrarlos a todos.

Vera agradeció, en nombre de las familias afectadas por la tragedia, la hermosa pintura de María Suárez. «Brotó de su sensibilidad y sentimiento, pero también, de la comprensión por la dimensión humana que encierran estos 154 nombres. Solo una persona generosa, comprometida con la realidad y con el drama que supuso en Gran Canaria esta tragedia, ha podido hacer algo tan sencillo y a la vez tan grande».

El cuadro ‘Contra el olvido’ recoge los 154 nombres de quienes perdieron la vida en el accidente aéreo

La artista plasmó en el cuadro dos manos, una más tenue aferrada a la otra. «Hablamos de una mano más terrenal y la otra acaricia, acoge y da paz._Es lo único que quería transmitir con la obra, sentimiento de paz, porque es lo que deseo que sientan los familiares, y los supervivientes de la tragedia», apuntó la artista. Cuando finalizó la obra pensó en poner el número 154 para relacionarla con el vuelo, «pero me parecía frío porque cada número era una persona, y cada persona una vida. Decidí poner todos los nombres, uno a uno, y gracias a Pilar, he conocido un poco la vida de las personas que están ahí, sé incluso que el último nombre es una niña». Lo tituló Contra el olvido, para honrar su memoria y a los supervivientes. «Es mi pequeña aportación para apoyar a la asociación, a las familias, a las personas que se quedaron, para que esto no vuelva a ocurrir».

A Pilar Vera le impactó la sencillez de esas dos manos, que interpreta como una divina y otra terrenal. «Para mi el cuadro refleja el apoyo a la lucha que lidero en la Asociación, y el apoyo desde los que están en nuestros corazones». Destacó que la obra no sólo va a contribuir a luchar contra el olvido, sino también a la prevención en la seguridad aérea. «Un objetivo que solo podrá alcanzarse si inculcamos en los jóvenes la cultura de que prevenir es siempre más barato y menos doloroso a esperar a que sucedan las tragedias, porque entonces, ya sólo queda el sufrimiento y la condena en vida, como es la lucha por la memoria y el recuerdo de nuestros seres queridos, pero también por la verdad, la justicia y la reparación».

Monumento

Vera reconoció haber perdido el sueño durante algunos días cuando le entregaron la obra, debido a sus grandes dimensiones. De ahí esa llamada al rector de la ULPGC, para que fuera expuesta en la Universidad, como un monumento por la memoria y recuerdo de los 154 fallecidos, donde pudiera verse por el mayor número posible de personas, cada día. «Nada mejor que el origen en la formación universitaria de los jóvenes canarios para inculcar esa cultura preventiva de seguridad aérea. Me sorprendió la rapidez en la respuesta», señaló agradecida «al rector y a su gran equipo, por su entrega y compromiso con nosotros».

Vera recordó con emoción a los que fueron alumnos de la ULPGC, tristemente fallecidos en el accidente aéreo; a la que fue vicepresidenta de la Asociación, Margarita Henríquez y a su hijo que estudiaba primero de Ingeniería; y a la persona «que tiene la culpa de que yo sacrificara mi vida hace ya más de 13 años, a mi sobrina Ana Vera», titulada en Veterinaria por la ULPGC. «Quiero creer que todos ellos han tendido esa mano divina para que este cuadro quede colgado en la sede institucional de la Universidad».