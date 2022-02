El déficit de especialistas en Oncología que afecta al Sistema Nacional de Salud no pasa desapercibido en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. De hecho, entre octubre y diciembre de 2021, tres de los profesionales que trabajaban en el centro causaron baja para trasladarse a la Península y no ha habido nuevas contrataciones, lo que ha agudizado el conflicto. Para más inri, un año antes se había producido la jubilación del jefe de servicio. «La situación nos preocupa mucho. Si no hay oncólogos en España, habrá que buscarlos en países que cuenten con un mayor número de facultativos», defiende el presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Las Palmas, Fernando Fraile. «Estas contrataciones no solo hay que verlas como una opción estratégica para suplir a los que se han ido, también servirían para mejorar la planificación y evitar el caos», agrega.

En la actualidad, el área solo está integrada por siete especialistas. Para hacer frente al contratiempo, este mes han empezado a reforzar el servicio dos oncólogos de Fuerteventura, que pasan consulta los viernes y los sábados. Además, el hospital tiene previsto realizar dos contrataciones e incorporar a la plantilla al residente que finaliza su formación. A esto hay que sumar el apoyo que brindan los profesionales de Oncología Radioterápica de lunes a jueves. Asimismo, con el fin de garantizar la asistencia sanitaria, la dirección gerencia y la dirección médica han mantenido reuniones con todos los médicos del servicio para establecer una estrategia consensuada; ha reorganizado la actividad, priorizando inicialmente sobre los nuevos pacientes y sus terapias; ha implantado un programa especial extraordinario de oncólogos, de lunes a jueves en horario de tarde; y ha contratado un oncólogo médico jubilado para atender a las personas que acuden a revisión. También se reforzará la planta de hospitalización oncológica con un profesional de Medicina Interna. Y es que, a raíz de estos episodios, son muchos los pacientes que han visto aplazados sus tratamientos y consultas. «Los afectados lo sufren con mucha resignación y les crea inquietud porque saben que en el cáncer el tiempo es oro. Necesitan atención, pero no la están recibiendo por falta de médicos», enfatiza Fraile. Según informa el responsable de la citada institución, el pasado mes mantuvo varias reuniones con el director gerente del Hospital Doctor Negrín, Pedro Miguel Rodríguez, con el propósito de abordar el problema. «Sé que él está haciendo todo lo que puede y que el conflicto es grave. En mi opinión, la pandemia de coronavirus ha evidenciado que estamos muy justos de personal en muchas áreas y Oncología no es una excepción». La situación no solo preocupa a los enfermos y a la AECC, también a los facultativos. Precisamente, el jefe de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (HADO) del Doctor Negrín y diputado del grupo Popular, Miguel Ángel Ponce, puso el asunto sobre la mesa en el marco de la comisión parlamentaria celebrada el pasado lunes para conocer la postura del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo. El titular de la sanidad canaria garantizó que «si hubiera especialistas se contratarían», pero existe un déficit estructural. Ahora bien, en palabras del consejero, la falta de personal «no solo afecta a España». Planificación A juicio del doctor Ponce, debe ser el Ministerio de Sanidad el que, a través de la formación MIR, planifique muy bien las necesidades del Sistema Nacional de Salud, pero el conflicto del Negrín es más profundo. «Creo que achacar el problema a algo que sucede a nivel nacional o a una realidad que también está presente fuera, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el Negrín. En el Insular, por ejemplo, hay más oncólogos y no se están registrando estas bajas», defiende el responsable de la unidad de HADO. En este sentido, el profesional pone de relieve la necesidad de motivar a los especialistas y reducir las altas tasas de temporalidad que registra la comunidad autónoma. «La Oncología es una especialidad muy complicada porque el manejo que requieren los pacientes es muy complejo. Si los médicos no encuentran herramientas que los estimulen en el los centros en los que trabajan ni ven posibilidades de estabilizar sus contratos, acabarán marchándose», recalca. Por otro lado, hace hincapié en la importancia de potenciar la investigación. No solo por lograr avances que ofrezcan esperanza a los enfermos, también para poder incrementar el número de plazas MIR en la especialidad de Oncología asignado a las Islas, pues es uno de los criterios «indispensables» establecidos por el Ministerio. «Estoy muy preocupado porque estoy viviendo la realidad del Negrín desde dentro. Llevamos más de un año con problemas en el servicio y hay que buscar soluciones», dice Ponce, quien recuerda que hace unos meses trasladó una proposición no de ley al Parlamento centrada en la creación de circuitos alternativos preferentes para que la atención oncológica no sufriera ningún retraso, potenciar las unidades de hospitalización a domicilio y mejorar el diagnóstico en las Consultas de Atención Primaria, entre otras metas.