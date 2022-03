La curva de hospitalizaciones comienza una escalada discreta

Gran Canaria se mantiene como la isla con mayor presión asistencial, con 192 pacientes hospitalizados, lo que supone un aumento de cinco pacientes en dos días. En Tenerife, los pacientes hospitalizados ascienden a 142, tres más que a principios de semana. Los hospitales del resto de islas se encuentran en un estado similar a los días previos y, en conjunto, cuentan con menos de una decena de pacientes hospitalizados.

Esta tendencia va a la par con un ligero incremento de la incidencia en las Islas, que está siendo objeto de estudio por la Dirección de Salud Pública. Y es que en las últimas semanas, la Consejería de Sanidad había decidido incluir los resultados de los autotest en la estadística, lo que supusieron que podía causar un incremento de la incidencia. Sin embargo, hace falta que pasen al menos 10 días desde el cambio de criterio para poder valorar si ha habido o no un incremento real de la incidencia. En este sentido, Sanidad ha adelantado que mañana Salud Pública realizará un nuevo informe para el Consejo de Gobierno en el que valorará este crecimiento, dado que ya la semana pasada apuntaba a un ligero aumento de la incidencia independientemente de la incorporación de los autotest.

En la jornada de ayer Canarias ha diagnosticado 975 nuevos casos de coronavirus, lo que supone un ligero descenso, después de una semana de escalada.

No obstante, se debe tener en cuenta que estos datos están influenciados por una menor actividad ligada al festivo del Martes de Carnaval, donde se pasó a realizar poco más de 3.000 pruebas diagnósticas, lejanas a las 5.000 o 7.000 de media que se realiza en días laborales. Gran Canaria es la isla que acumula más casos (57% del total) con 558 positivos. Esta cifra, sumada a los del resto de la semana, supone un incremento de casos del 26%. Le sigue Tenerife con 272, que, con esta nueva cifra, acumula 3.897 casos semanales, un 13% más que la jornada anterior. La Palma acumula 55 casos nuevos, Lanzarote 42, Fuerteventura 29, El Hierro 10 y La Gomera 9.

En la jornada de ayer, además, se notificó el fallecimiento de una persona de 92 años en Tenerife que se encontraba en ingreso hospitalario y tenía patologías previas. Desde que empezó el año 2022, el Archipiélago ha vivido los meses más negros de la pandemia, que acumula hasta el momento 436 fallecidos por covid, al menos un cuarto de todos los fallecidos hasta ahora en las Islas por esta causa. Enero registró 278 muertes y febrero 155, lo que los sitúa como los dos meses con más fallecidos de la pandemia. De momento, marzo solo ha notificado cuatro decesos.

La inconstitucionalidad ensombrece la ‘ley Covid’

La comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias aprobó ayer, con los votos a favor de los grupos del cuatripartito -PSOE, NC, Sí Podemos y ASG-, el rechazo de CC, PP y Grupo Mixto y la abstención de la diputada no adscrita, Sandra Domínguez, el dictamen del proyecto de ley que incluye el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de covid-19 en Canarias. Los grupos que apoyan al Gobierno han incorporado casi una decena de enmiendas transaccionales que suavizan el decreto ley remitido por el Gobierno canario y la oposición ha advertido de que el texto sigue incluyendo aspectos inconstitucionales y otros que han quedado desfasados ante la buena evolución de la pandemia. Sobre el proyecto de ley ha comentando que proviene de un decreto ley con advertencias de inconstitucionalidad -está recurrido en el TC por VOX- y lamentado que los grupos del Gobierno no hayan querido corregir esos aspectos. Por su parte, Melodie Mendoza (ASG) apuntó que «se hacía necesario» tener un marco jurídico estable para imponer medidas de control de la pandemia y sin que sean «gravosas» para la economía, y ha valorado que ha habido muchas modificaciones del decreto ley del Gobierno. No obstante, ha pronosticado que el TC «tendrá la última palabra» sobre la norma canaria. Luz Reverón (PP) ha comentado que casi el 90% del decreto ley estaba viciado de inconstitucionalidad según el Consejo Consultivo y ve «una pena» que los grupos del Gobierno no hayan retocado la norma. «Vamos a ver qué pasa», resaltó. Socorro Beato (CC-PNC) remarcó que el decreto ley cuenta con un dictamen «durísimo» del Consejo Consultivo. | LP/DLP.