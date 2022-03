Los dos primeros años de pandemia triplican las muertes en Canarias

Durante la pandemia en Canarias ha muerto el triple de personas de lo habitual. Así lo defiende un estudio internacional publicado en la prestigiosa revista The Lancet, que insiste en que, aunque no se puedan atribuir directamente al virus –dada la escasez de datos de «alta calidad»–, no es descartable que muchos de estos fallecimientos puedan haber sido pacientes covid no diagnosticados. No obstante, también aluden a causas intrínsecas de la pandemia que pueden haber conducido al empeoramiento de la asistencia sanitaria y, por ende, de la salud de las personas.

En este estudio, en el que han participado más de medio centenar de investigadores, se ha el exceso de mortalidad en 191 países y territorios, y 252 regiones incluidas en cada país, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. En el momento en el que acabó el estudio las Islas se habían notificado 1.140 defunciones por coronavirus y, sin embargo, los investigadores estiman que el exceso de mortalidad en Canarias ronda las 3.700 personas en estos dos años. Canarias es la región con mayor diferencia entre los muertos por covid y el exceso de mortalidad Canarias sería así, según este estudio, la comunidad autónoma en la que existe una mayor diferencia entre la mortalidad reportada a causa del covid y el exceso de mortalidad. En toda España el exceso de mortalidad calculado es de 162.000 personas, de las que 98.900 han sido consideradas como por covid. Esto supone que no existe tanta diferencia entre el número de muertes reportadas y el exceso de mortalidad en el país. Dados los datos constatados por este grupo de científicos es probable «la magnitud total de la pandemia haya sido mucho mayor en 2020 y 2021 de lo que indican las muertes notificadas debido a covid-19», siendo el patógeno «potencialmente una de las principales causas de mortalidad en 2020 y 2021». A nivel mundial, para el 31 de diciembre de 2021, las muertes registradas por covid alcanzaron los 5,94 millones, pero el número estimado de muertes en exceso fue casi 3,07 veces más, llegando a los 18 millones. Sin embargo, para conocer realmente cuántas fueron provocadas por una infección de SARS-CoV-2, es necesario «más investigación y mayor disponibilidad de datos», como insisten los científicos en el estudio. Canarias constata una escala de su curva epidémica, más acusada en las islas occidentales Tenerife sube la curva Canarias constata una ligera escalada de su curva epidémica que es más acusada en las islas de la provincia occidental. En el día de ayer el Archipiélago notificó 681 casos en total, de los que 346 se diagnosticaron en Tenerife, 229 en Gran Canaria, 45 en La Palma, 21 en La Gomera, 20 en Fuerteventura, 14 en Lanzarote y 6 en El Hierro. También se notificaron dos fallecidos (ambos en Tenerife) y las hospitalizaciones en las Islas se han mantenido estabilizadas en 315 pacientes.