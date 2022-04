La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha incluido este domingo a la isla de Lanzarote en la prealerta (aviso amarillo) por altas temperaturas, en la que inicialmente estaban la isla de Fuerteventura y el este, oeste y sur de Gran Canaria. El aviso, actualizado, está en vigor desde las 12.00 horas de hoy.

A partir del mediodía el termómetro podría alcanzar los 34 grados centígrados, principalmente, en medianías y las zonas de interior de las islas citadas, adelantaba la Aemet. Sin embargo, esa cifra se ha rebasado y Gran Canaria ha registrado a las 15.30 horas de hoy la temperatura más alta de todo el país: 35 grados en Tasarte, en el municipio de La Aldea de San Nicolás (con datos hasta las 16.00 horas de hoy).

En Arucas, la segunda localidad con más calor en España, el mercurio escaló hasta los 34,7 grados, por delante del aeropuerto de Tenerife Sur (34,2 grados), Pájara, en Fuerteventura (33,6), Adeje, en Tenerife (33,5), al igual que en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), Arico, Tenerife (32,8) y lo mismo en El Matorral, en San Bartolomé de Tirajana. En la Península, el aeropuerto de Málaga tuvo la temperatura más alta este domingo, fin de las vacaciones de Semana Santa (32,8 grados).

A lo anterior hay que sumar la calima, que se ha ido incrementando a lo largo del día, sobre todo, en las islas de la provincia oriental. La mayor concentración de polvo en suspensión se dirige durante la tarde hacia las islas occidentales. En Lanzarote, ha habido "un pico" de reducción de visibilidad que llegó a los 2.900 metros durante el mediodía, señala la página de Facebook Meteorología de Lanzarote y La Graciosa.

Recomendaciones para evitar los efectos del calor

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recuerda la necesidad de tomar medidas para prevenir los posibles efectos adversos del calor sobre la salud ante el incremento de temperaturas y la presencia de calima en las islas. Ante las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de incremento de temperaturas en algunos municipios de Canarias, es conveniente tomar medidas de protección, especialmente en los colectivos más vulnerables: personas mayores, niños, pacientes crónicos, polimedicados o con obesidad.

Una de las medidas fundamentales es beber más agua, independientemente del tipo de actividad que se esté llevando a cabo, y no esperar a estar sediento. En mayores y enfermos crónicos debe hacerse al menos cada hora para evitar la deshidratación, salvo contraindicación médica.

En estos días, se debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas o muy azucaradas. Además, hay que evitar comidas copiosas y no consumir alimentos que pueden contaminarse fácilmente (ensaladillas, mayonesas, etc) y optar por una alimentación rica en frutas y verduras frescas a base de ensaladas, gazpachos, etc, con la precaución de lavarlas bien antes del consumo para evitar toxinfecciones alimentarias.

Para los grupos más vulnerables, los días de mucho calor es mejor quedarse en casa en lugares frescos. En caso de tener que realizar gestiones en la calle, mejor hacerlas a primera hora de la mañana o a última hora del día, siempre fuera de los horarios en que los rayos solares llegan más verticalmente (de 12 a 16 horas).

Si se quiere tomar el sol , debe hacerse de forma progresiva y con precaución (empezar con sesiones de 15 a 20 minutos y e ir aumentando sin superar nunca exposiciones de dos horas seguidas), refrescándonos de forma más frecuente (ducha, baño) y utilizando siempre cremas solares con un factor de protección adaptado a cada tipo de piel. Los menores de tres años no deben tomar el sol.

Es importante reducir la actividad física en las horas de más calor. Si se realizan deportes al aire libre deberían llevarse a cabo en horas tempranas o al final del día. Si es imprescindible salir de casa hay que usar fotoprotección solar cutánea y labial, sombrero, gafas de sol homologadas y usar ropa de colores claros, cómoda y holgada que transpire, preferentemente de fibras naturales.

El incremento de las temperaturas nocturnas puede perturbar el descanso alterando el sueño. Para evitarlo es importante la correcta ventilación del dormitorio, usando ventiladores, aire acondicionado, o dejando puertas y ventanas abiertas generando algo de corriente para impedir el 'efecto sauna'.

Si a pesar de estas medidas preventivas se dieran síntomas como mareos, debilidad, calambres, fatiga, náuseas, desmayo, que sugieran golpe de calor, se recomienda refrescarse con una esponja o toallas húmedas, tomar un baño si no se tiene mareos, beber líquidos frescos no alcohólicos y, si los síntomas no remiten, solicitar ayuda al médico lo antes posible o a través del 112.

Fuertes vientos

Desde la medianoche de este domingo y hasta nuevo aviso, estará en vigor la prealerta por fuertes vientos en la vertiente oeste y zonas del interior de la mitad sur de Lanzarote, la vertiente este y extremo sur de Fuerteventura, cumbres y vertiente oeste de La Palma y medianías y vertiente norte del área metropolitana de Tenerife.

Las rachas alcanzarán los 70 kilómetros por hora, según la predicción de la Aemet, por lo que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por viento en los citados territorios.