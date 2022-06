Cruz Roja analiza con Sanidad la asistencia a los inmigrantes

Un total de 22 expertos se reunieron ayer, en el club LA PROVINCIA, para abordar el fenómeno de la migración desde todos los puntos de vista, que iban desde el salvamento marítimo hasta la asistencia sanitaria, pasando por los aspectos de tipo jurídico, psicológico, internacionales o la protección de la infancia en una jornada organizada por la Cruz Roja.

El presidente autonómico de la Cruz Roja, Antonio Rico Revuelta, fue el encargado de iniciar la jornada con una ponencia sobre las dificultades de la inmigración y las adversidades que se encuentran los inmigrantes cuando han llegado para integrarse. «La migración es un fenómeno complejo, que tiene muchísimas aristas», comentó nada más empezar. «No es verdad que en un momento determinado los inmigrantes intenten saltar la frontera, sino que simplemente es la consecuencia de una situación absolutamente insalvable y, de alguna manera, no le da ningún tipo de expectativas». Rico reconoció que hay muchas personas que vienen huyendo de zonas de conflicto por persecuciones raciales, religiosas o étnicas, pero realmente «la inmigración sea un fenómeno complejo al que darle respuesta a veces no es sencillo y no nos podemos olvidar de que las rutas canarias son altamente peligrosa, donde los índices de mortalidad se encuentran entre el 5 y el 8 %».

Vulnerabilidad

Todo esto hace que la persona migrante tenga un alto nivel de vulnerabilidad y venga con gran deterioro físico porque el trayecto en la patera o el cayuco es tremendamente dificultoso. «Vienen con fracturas, quemaduras solares o quemaduras simple y llanamente de la fibra de vídeo que tienen las pateras que llegan a descarnarlos completamente, además de la falta de agua y alimentos que, en un momento determinado, junto con la hipotermia, pueden crear alteraciones graves que incluso determinan la muerte». Un viaje lleno de dificultades y vulneración de derechos porque las personas no tenemos otra opción en un momento determinado. «Pero cuando ya llegamos aquí, de alguna manera no nos han extraditado y nos encontramos con que hemos mejorado desde el punto de vista humano esa primera tensión, nos encontramos con todo el proceso posterior, que es la falta de trabajo, la irregularización. «Es mentira que nos vengan a engañar o a contar cosas diferentes, porque al final la mayoría no piden asilo político, ni te dicen que están en una situación de persecución. Simplemente te dicen la verdad» que suele ser ‘yo he salido por esa persecución o mi país es muy pobre, y he venido a buscar una situación mejor para sacar a mi familia’. Sin embargo, luego «tienen dificultades para encontrar trabajo porque no tienen papeles, no le damos papeles porque no tienen trabajo y no le damos vivienda porque no tienen trabajo y como no tienen una nómina, no le alquilamos un piso». Al final se ven envueltos en una pescadilla que se muerde la cola. Rico concluyó recordando que «nosotros también fuimos migrantes y si para nosotros cambiar de isla es un verdadero drama, qué puede ser del drama humanitario y personal de ir otro país donde no conocemos el idioma, las costumbres, estamos solos y no tenemos red de cobertura».

Por otro lado la coordinadora del equipo de intervención de la gerencia de atención primaria de Gran Canaria del Servicio Canario de Salud, Pino González, explicó cómo es todo el proceso. «El equipo de intervención de la gerencia primaria, dependiente del Servicio Canario de Salud, se puso en marcha al inicio de la pandemia por Covid y trabaja en tres áreas de actuación», afirmó al iniciar su intervención. La primera es la atención en domicilio a todas aquellas personas que tengan Covid y no requieran ser hospitalizadas, pero sí necesitan cuidados de enfermería les atendemos en sus domicilios. También está todo lo relacionado con la prevención y control de brotes por Covid en residencias y centros sociosanitarios, como formación o sectorización de los centros, vacunación cuando ya se ha producido un brote para minimizar el número de contagios. Y, finalmente, lo relacionado con la atención sanitaria a inmigrantes desde las propias llegadas a la isla con profesionales de todos los centros a los que llegan donde se hace una valoración tanto de adultos como de pediatría, cuidados de enfermería, crivado de Covid y todos los que puedan requerir a posteriori para abordar los temas de salud asociado al viaje en patera como a las carencias que han tenido en sus lugares de origen. El estado de salud del migrante depende de dos factores. «Por una parte del número de días de travesía», que no siempre está relacionado con el punto de salida, sino el estado de las mar, a si hay averías en el moto, etc., y de la ingesta de alimentos y aguas en esas travesías. «Hemos atendido a personas con pocos días de travesía pero con poco acceso a alimentos porque se les ha caído al mar. Y después todo lo contrario, personas con muchos días de travesía a los que incluso hemos tenido que reanimar con intervenciones más exhaustivas». González aseguró que ha habido muy pocos fallecidos últimamente a la llegada «gracias a la protocolización de la atención y a los esfuerzos por parte de los distintos intervinientes, que van de Salvamar al Servicio de Urgencias canario, pasando por atención hospitalaria. Sólo se produjo el fallecimiento de una menor reanimada previamente a pie de muelle o un adulto por la hipotermia y la inanición en esos días de travesía.