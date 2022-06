Canarias apoya la creación de comités de crisis por los crímenes machistas. El repunte de los asesinatos machistas en las últimas semanas en todo el país ha llevado al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España a proponer a las comunidades autónomas la creación de comités de crisis para analizar qué está sucediendo y analizar las causas que han posibilitado este repunte para tomar las medidas oportunas. «Tenemos que ser capaces de sentarnos todos los actores institucionales para analizar no solamente qué ha salido mal, si no qué debe de salir mejor a partir de ahora, analizando todos esos casos, incidiendo en aquellos elementos que fallaron en la detección precoz o, incluso, en los mecanismos que se deberían haber activado y no se activaron», apuntó Ángela Rodríguez Pam, secretaria de estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

En este sentido, desde el Instituto Canario de Igualdad apoyan la medida de crear esos gabinetes de crisis para examinar el repunte de los casos de violencia machista de las últimas semanas. «Apoyamos la creación de este comité de crisis y creemos que cuanta más coordinación y cuanto más unidas vayamos las comunidades autónomas mucho más férreo va a ser ese mensaje que lancemos a toda la población en general», apuntó Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI). La creación de estos órganos se incluiría en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género que está en plena negociación. «Puede ser uno de los elementos que componga ese nuevo acuerdo por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con las comunidades autónomas es fundamental, puesto que también son ellas las que tienen que reaccionar muchas veces ante los casos que nos vamos encontrando y sobre todo para seguir protegiendo a las vivas, que creemos que es lo más importante para poder llegar a tiempo», subraya Rodríguez. Nuevo Pacto de Estado La negociación de ese nuevo pacto, que debe estar listo para finales del presente mes, mantendrá la asignación anual de seis millones de euros para Canarias para desarrollar políticas multidisciplinares que luchen contra la violencia machista desde todos los ámbitos. «Estamos intentado que sea plurianual que se pueda llevar desde el principio proyectos que vayan más allá de un año porque hasta ahora tenían que ser ejecutados hasta el 31 de diciembre de cada año. Sí se hablo de hacer contratos plurianuales, que tuvieran prorroga al año siguiente y aumentar la cantidad que se puede destinar a inversión que permita programas más amplios para poder contratar en el marco de ese programa a gente y que ese proyecto tenga mayor amplitud en el tiempo y mayor impacto, que se pueda hacer con mejor calidad y prestar un servicio más completo», explica Fumero. Este será uno de los principales cambios acordados y que se reflejaría en el próximo acuerdo que está ahora mismo en la fase de aportaciones de todas las administraciones implicadas, en el caso de Canarias los cabildos insulares deben aportar al ICI en los próximos días sus propuestas para mejorar o modificar alguno de los aspectos en marcha en el pacto aún vigente. Una vez presenten dichas propuestas se sumarán a las del ICI en un informe conjunto que se remitirá al Ministerio de Igualdad. Un paso que realizarán cada una de las comunidades autónomas antes de que el Estado presente el pacto definitivo. Aumento de llamadas El pasado sábado, coincidiendo con el partido de vuelta del playoff por el ascenso a primera división entre la UD Las Palmas y el CD Tenerife el Servicio de Atención a Víctimas de la Violencia Machista del 112 Canarias volvió a registrar un aumento significativo de las llamadas con 54 incidentes frente a los 38 que reciben de media diaria. «Esto es algo que se sabe por eso nos preparamos. Cuando hay un partido como el derbi evidentemente sabemos que va a aumentar la violencia. Crece allí donde se pierde aumenta la violencia en casa y allí donde se gana aumenta en el sentido del consumo de prostitución, hay estadísticas y estudios ahí que hablan de esto», subraya Fumero.