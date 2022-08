Malos tiempos para «volar del nido»

Sólo el 14,5% de los jóvenes de 16 a 29 años consiguió emanciparse a finales del pasado año en Canarias, o lo que es lo mismo, apenas uno de cada diez logró «volar del nido». Las nuevas generaciones, a pesar de estar entre las mejores formadas de la historia, han ido encadenando en los últimos 15 años crisis -económicas, sanitarias, energéticas- que han frenado sus expectativas de futuro. La precariedad laboral y los altos precios de la vivienda han convertido en un imposible, en la mayoría de los casos, abandonar la casa familiar.

El último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), presentado la semana pasada y correspondiente a la segunda mitad del 2021, sitúa a Canarias -con el 14,5%-, como la quinta comunidad autónoma con menor tasa de emancipación de España, alcanzando la cifra peor cifra del siglo XXI. Entre las razones que lastran la capacidad de emprender el vuelo de los jóvenes canarios, según recoge el estudio, figura una tasa de paro del 29,7% en las Islas -frente al 23,6% de media en España- y más del 60% de temporalidad laboral, indicador que ha crecido más de 12 puntos en un año. Un escenario laboral que, además, refleja otro dato preocupante: la categoría laboral que más aumentó en 2021 entre la población joven fue la que correspondía a las «ocupaciones elementales», que agrupa los puestos de trabajo no cualificados. A todo ello se suma que Canarias fue la segunda región con un mayor riesgo de pobreza y exclusión social entre la población de 16 a 29 años y que la renta media de las viviendas libres en alquiler, el régimen de tenencia mayoritario entre las personas jóvenes que lograban emanciparse, se encareció un 5,32% respecto a 2020.

Un panorama que no coge de sorpresa a Laura Fuentes, directora general de Juventud de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. «Los datos muestran la dura realidad que vivimos, una realidad que los gobiernos anteriores no supieron leer, porque esta situación no es el resultado de la pandemia, ya antes veíamos hacia donde iban a llegar las cosas».

La tardanza en poner en marcha medidas eficaces para facilitar el acceso al mercado laboral y a la vivienda de las nuevas generaciones es, a juicio de la responsable regional de Juventud, una de las causas de que la tasa de emancipación juvenil haya seguido descendiendo en los últimos años. Seguir basando el modelo productivo de las Islas en el turismo, la gentrificación en las ciudades, y el aumento de los precios del alquiler -«no sólo por la inflación»-, han contribuido, según señala Laura Fuentes, a cortar las alas a muchos jóvenes.

En lo que respecta la vivienda, la directora general de Juventud reconoce que, a pesar de que el gobierno de coalición, tanto en el Estado como en Canarias, han hecho esfuerzos por controlar -sobre todo durante la pandemia-, la subida de los precios del alquiler, ha sido una medida que no ha terminado de aterrizar y de verse reflejada en la población, por la ausencia de mecanismos de control eficaces.

«El que se haya tardado tanto en regular los precios del alquiler es un error, porque imposibilita a más de una generación el tener opciones de futuro y hacerse un proyecto de vida. A la gente no se la puede engañar ni alargar este tipo de políticas que tienen un impacto tan inmediato en sus vidas. Reconozco que la regulación de los precios del alquiler es vital, y creo que llegamos tarde, pero además, no es la única medida, porque durante muchos años, en Canarias no se ha construido vivienda pública, tenemos mucha vivienda vacía o vendida a fondos buitre, y ha habido muy poca renovación de la planta alojativa».

Bono de alquiler

Una de las acciones más recientes que se han puesto en marcha en Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno Autónomo, para favorecer el acceso de la juventud a una vivienda digna y su emancipación del hogar familiar es el bono joven de alquiler. La ayuda, destinada a jóvenes con bajo salario, cuenta con un presupuesto de 21,2 millones de euros.

El plazo para solicitar el bono joven del alquiler en las Islas arrancó el pasado 2 de agosto y estará abierto hasta el 31 de octubre -plazo sujeto a que el crédito habilitado no se agote-. Entre los requisitos para optar a la ayuda figura tener entre 18 y 35 años y poseer la nacionalidad española o residir de forma regular en España, estar empadronado en la vivienda o habitación arrendada y disponer de una fuente de ingresos que sea inferior a 24.318,8 euros al año. En cuanto a la vivienda para la que se solicita el bono, su precio debe ser igual o inferior a 600 euros mensuales; y en caso de tratarse del arrendamiento de una habitación, la renta no puede ser superior a los 300 euros mensuales.

El abono de esta ayuda, que asciende a 250 euros al mes, se hará trimestralmente previa justificación de los pagos del alquiler. Se concederá a las personas beneficiarias por el plazo de dos años y podrá reconocerse con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022 y por plazo de 24 meses.

Para la directora general de Juventud del Gobierno de Canarias el bono de alquiler joven «es una opción muy positiva», pero considera que su alcance es limitado dado que es inaccesible para muchos jóvenes «no sólo por la inversión, que creo que podría ser mayor, sino también por los requisitos que exige y que no todos los interesados pueden cumplir».

Entre ellos, Laura Fuentes señala los límites exigibles en el precio del alquiler, o los propios requisitos laborales. «El paro juvenil en Canarias es muy alto, así que, por lógica, también deberíamos facilitar que personas que están buscando trabajo puedan tener, aunque sea durante un tiempo, cubierto el alquiler, porque eso posibilitaría que la gente pudiera encontrar más fácilmente trabajo».

En este sentido, Fuentes hace hincapié en la necesidad de inyectar medidas urgentes que contribuyan a diversificar la economía en el Archipiélago. «En Canarias tenemos un problema porque nuestras generaciones más jóvenes están sobrecualificadas, pero como todo lo tenemos orientado mayoritariamente al sector turístico, acabamos teniendo a biólogos marinos, científicos o artistas trabajando en el sector servicios». Insiste en que la diversificación económica, es fundamental, «y para lograrlo tendríamos que dejar de hablar en futuro y empezar a hacerlo en presente». La responsable política reconoce que, aunque se estén dando pasos en este sentido, como elevar la inversión pública en investigación, «llevamos un atraso de unos diez años».

Desde la Dirección General de Juventud, hay en marcha dos acciones encaminadas a facilitar la inserción laboral a este sector de la población. Una tiene como objetivo facilitar el primer empleo de jóvenes recién titulados en FP o en la universidad, de forma que, durante un año la Consejería se hace cargo del salario y les contrata en entidades del sector social. «Cada año contratamos a 50 personas jóvenes, casi siempre mujeres, porque tienen más formación en el ámbito social, y el 80% mantiene ese puesto de trabajo una vez que acaba el programa, contratadas ya por la organización en las que se han formado durante un año».

Por otra parte, en 2022 han iniciado un proyecto piloto que consiste en un laboratorio de ideas de negocio innovadoras. «A los jóvenes les enseñamos a desarrollar sus proyectos y presentárselos a la administración para llevarlos a cabo. El objetivo es incentivar el emprendimiento, el trabajar con la administración pública, que para los jóvenes es complicado porque desconocen los trámites, y al final ponemos nuestro granito de arena para diversificar la economía, para abrir oportunidades a la gente joven».

Iniciativas como estas están dirigidas a paliar la falta de oportunidades con las que muchos jóvenes tienen que lidiar en la actualidad, agravadas por la pandemia del covid-19, y que han llevado a este colectivo a un estado de frustración y bajas expectativas de futuro. «Lo que vemos a día de hoy es mucha incertidumbre, lo que redunda en la bajada de la natalidad de la que tanto se está hablando estos días, el retraso del proyecto vital, o incluso que te plantees la vida en pareja». Para Laura Fuentes, la falta de expectativas también está detrás de muchos problemas relacionados con la salud mental de los jóvenes. «Los estamos viendo más que nunca, porque la frustración genera la sensación de que no valemos para nada, de que somos ineptos, no es que esté mal el modelo económico canario, sino proyectas el problema en ti como individuo, porque no consigues trabajo, estas formado, pero no vale de nada esa formación, y eso genera problemas de inseguridades, de trastornos, ansiedad.... Tenemos que ir ya hacia un modelo económico que cree trabajos de valor añadido, de calidad, con alto salario».