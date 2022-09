Trabajo en equipo ante los retos

Juan Francisco Falcón lleva 20 años dando clase, sobre todo de Matemáticas, y este será su segundo curso como profesor en el IES San Benito de La Laguna, en Tenerife, después de haber aprobado el pasado año las oposiciones a profesor de Secundaria celebradas en Canarias. Ese año dará clase a 2º de ESO y 1º en el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), por lo que no tendrá que adaptar por ahora su docencia a la nueva ley de Educación. «A mí no me toca este año, pero a muchos compañeros del centro sí y lo que vamos a hacer es trabajar en equipo, ayudándonos los unos a los otros para que todo salga adelante, y porque a nosotros eso nos servirá de cara al próximo curso», explica el docente, quien reconoce que tras las vacaciones de verano se respiraba un ambiente de nerviosismo en el centro porque aún no están todos los detalles perfilados para comenzar a dar clase.

Falcón define este curso que empieza como «de transición». No solo por la nueva ley educativa sino también porque se recupera la plena normalidad tras la pandemia, y para eso también hay que adaptarse. Aunque ya el final del curso anterior fue bastante similar a lo que históricamente se consideraba normalidad en los colegios, con muchas actividades que habían tenido que suprimirse en los dos últimos años, este año escolar comienza con la ilusión de un orden pleno con la normalización de los espacios y la desaparición de las aulas covid. «Y eso también significa que volvemos a las ratios de siempre», recuerda el profesor quien lamenta este hecho. «No es lo mismo dar clase para 16 alumnos que para casi 30», afirma y añade que se trata de un detalle que no solo afecta al profesorado, que debe estar pendiente de más estudiantes, sino también de los propios jóvenes, que se han acostumbrado a una tutorización muy individualizada. El curso anterior llegó a dar clase a solo 15 alumnos en las que estaban hasta tres profesores, «y eso era una gozada», afirma. En cualquier caso, reconoce que «hay algo de temor» entre el profesorado por todos los cambios que trae aparejado el nuevo curso porque «parece que a veces se está experimentando con los propios estudiantes, haciéndoles enfrentarse a tantas modificaciones». Sin embargo, confía en «el nivel de profesionalidad de los profesores», que han demostrado poder enfrentarse a cualquier reto tras lo vivido en la pandemia. Con todo, Juan Francisco Falcón le resta algo de importancia a los cambios que pueda traer aparejados la nueva ley de Educación porque «parece algo centrado más en un nivel normativo». De este modo, afirma que él ya lleva años impartiendo clase con un sistema que se ajusta bastante bien a lo que recoge la nueva legislación, por lo que no será traumático ni para él ni para sus alumnos, que «son los más importantes en todo caso y para los que hay que trabajar de manera correcta».