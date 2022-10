El Servicio Canario de Empleo (SCE) pone a la disposición de los ciudadanos el inscribirse como demandante de empleo. El DARDE, Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo, es obligatorio para percibir la prestación por desempleo y debe de ser renovado periódicamente. Te contamos cómo hacerlo de forma sencilla y rápida.

Para inscribirse por primera vez en este servicio es necesario acudir a la oficina de empleo más cercana, aunque con certificado digital puedes realizarlo de forma telemática. Antes de esto, lo primero que debes hacer es pedir cita previa. Lo puedes hacer desde la web del Servicio Canario de Empleo o por teléfono, llamando al 012 desde Canarias o al 902 111 012 (con un coste extra) desde otra comunidad.

Cuando recibas el ya mencionado DARDE, ahí vendrán especificadas las fechas de las siguientes renovaciones. Para 'sellar el paro' no es necesario volver a acudir en persona al establecimiento sino que se podrá realizar vía online, telefónica o a través de la app. En ningún caso se realizará de forma presencial.

- Renovación online: · Sin certificado digital · Con certificado digital - Renovación por teléfono: 012 / 922 470 012 / 928 301 012 - Renovación por app: mediante la app del Servicio Canario de Empleo (SCE) para Android o iPhone.

¿Qué pasa si no se renueva el DARDE?

Recordamos que es obligatorio renovar la demanda de empleo para recibir los servicios asociados como la prestación por desempleo. Normalmente hay que renovarlo cada 90 días pero el propio DARDE especificará en cada caso las fechas para que no haya confusión.

Si no 'sellas el paro' te pueden suspender parte o todas las prestaciones por desempleo y se te dará de baja automáticamente como demandante de empleo. Al no renovarlo se iniciará un procedimiento sancionador por infracción leve que puede suponer la pérdida de un mes de prestación. Al segundo olvido, perderás tres meses. Si se repite una tercera vez, perderás seis meses, y si por cuarta vez no la renuevas, perderás toda la prestación.