Centenares de personas exigen la construcción de la torre del Materno

Cientos de personas entre las que figuraban profesionales sanitarios, pacientes y familiares se sumaron ayer a la manifestación convocada por la Asociación Maktub en Las Palmas de Gran Canaria para exigir celeridad en la construcción de la torre de especialidades pediátricas del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. La marcha partió a las 10.00 horas de la plaza de Belén María y concluyó en el entorno del parque Santa Catalina con actuaciones musicales.

«El índice de participación ha sido muy alto. El apoyo de la ciudadanía ha sido unánime y estoy muy satisfecho con la respuesta obtenida», manifestó ayer el doctor Carlos Lodos, especialista en Hematología en el Materno y vicepresidente de la citada asociación.

Cabe recordar que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias sacó a licitación el proyecto de construcción de la torre el pasado 27 de octubre, después de subsanar los errores detectados en el proceso de licitación anterior. La obra dispone de un presupuesto cifrado en 48.141.973,68 euros y su ejecución se distribuye entre las anualidades de 2022 a 2025.

Segunda fase del Chuimi

La construcción de la torre se enmarca en la fase II del proyecto de ampliación y reforma del Complejo Universitario Insular-Materno Infantil (Chuimi) y está cofinanciada en un 85% a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El plazo para la recepción de ofertas concluirá el 24 de noviembre.

«Ha habido dos licitaciones en el mismo año y esto no me inspira confianza. Sanidad ha querido ir por la vía ordinaria en lugar de la Urgente, lo que ha demorado el proceso, y no creo que la torre vaya a empezar a construirse a finales de 2023», apuntó el facultativo.

Por esta razón, asegura, decidieron mantener la celebración de la manifestación. «La ciudadanía está cansada de tanto retraso y tanta tomadura de pelo. Al parecer, la salud de nuestros niños no es considerado un asunto prioritario y esto no se puede permitir», defendió el especialista.