Los Premios Educa Abanca están organizados por la Plataforma de profesores EDUCA, la Obra Social Abanca y la Plataforma Maestros Innovadores, Alumnos competentes (MIAC) con el fin de poner en valor la labor desempeñada por los docentes, buscando el reconocimiento social a su figura, misión y la implicación en el proceso de enseñanza de su alumnado. Estos premios, entregados desde 2017, buscan dar voz al alumnado para que sean ellos mismos, como principales interesados, los que reconozcan a los profesionales de la docencia que destacan por sus buenas prácticas.

En la VI edición, las asociaciones organizadoras de los galardones a los docentes, que son calificados frecuentemente como los ‘premios Goya’ de la enseñanza, han recibido más de 1.300 propuestas anónimas de alumnos que presentan a alguno de sus profesores como candidatos para las diferentes categorías: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, educación no formal, Formación Profesional y, por último, Universidad, en la que están nominados, por segundo año consecutivo, Dionisio Lorenzo y Peter de Jesús, de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, aunque es el primer año que llegan a la final, siendo los únicos en la categoría universitaria de toda Canarias.

Las puntuaciones obtenidas por los finalistas se publicarán el martes 15 de noviembre de 2022, pero la gala donde se entregarán los premios se hará esperar un poco más, ya que tendrá lugar el 4 de marzo de 2023, en A Coruña.

Peter de Jesús Villa

Psicología

Finalista a Mejor docente de España, Peter de Jesús valora el reconocimiento a su labor que le otorga el alumnado. “Estar nominado por segundo año consecutivo y este año llegar a la final, lo puedo sentir como combustible para continuar con mi labor aquí en la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Al final son los alumnos los que te otorgan este reconocimiento y eso me impulsa a querer hacer más. Significa que voy por el buen camino y que realmente lo que estoy haciendo está aportando y los alumnos y alumnas lo están demostrando, que les sirve y que les gusta”, afirma Peter, quien comenzó dando clases de patinaje y ese fue el germen de querer dedicarse a la enseñanza. “Yo estudié el grado en la UNED y me hubiera gustado tener a alguien que se preocupara de como estamos en clase o que dificultades tenemos. Ahora damos una educación más cercana, el alumnado no es un número, sabemos como se llama, como está y que necesita. Aplico lo aprendido en mis clases de patinaje ahora en la universidad, la gamificación de las clases funciona muy bien y los alumnos lo valoran”, concluye. | LP/DLP





Dionisio Lorenzo Villegas

Bioquímica

Profesional de la enseñanza desde 2006, Dionisio Lorenzo dirigía sus pasos hacia la investigación hasta que el gusanillo de la enseñanza se cruzó en su camino, y la segunda nominación a Mejor docente de España da prueba del valor que le da el alumnado que asiste a sus clases. “Es un reconocimiento muy bonito ya que son los propios alumnos los que te proponen para este premio, que la primera vez yo no sabía que existían. Sabes en el día a día que llegas a tus alumnos por su actitud, pero que además se puedan tomar la molestia de presentar tu candidatura dando unos argumentos, es un reconocimiento adicional a tu trabajo. Y que este año esté en la final junto a mi compañero, es un espaldarazo muy importante a la labor que hacemos”, afirma Dionisio, que intenta impartir las clases de la manera más amena posible. “Intento salpicar las clases de contenidos cotidianos aplicables a la asignatura, monólogos, vídeos y otros materiales que puedan hacer el contenido más comprensible pero también que sea muy ameno, procuro que las clases no sean repetir una y otra vez un temario que ya ellos tienen y conocen”, concluye. | LP/DLP