El personal de la ULPGC capta el 67% del presupuesto para el próximo año

El capítulo de personal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria absorbe el 67% de los presupuestos previstos para el próximo año, de forma que la institución «gastará 67 de cada 100 euros» en sus plantillas. Así lo afirmó ayer el gerente Roberto Moreno Díaz, durante la presentación en el pleno del Consejo de Gobierno de la ULPGC, del proyecto presupuestario de la institución para 2023, que ascienden a 173.740.470,36 euros, un 6.93% más que en 2022. «Es un presupuesto austero, diseñado para absorber los incrementos del coste de todas las actividades debido a la inflación. Y también es un presupuesto inversor porque vamos a hacer un esfuerzo que viene avalado por las transferencias que nos hace el gobierno de Canarias con el objetivo de remozar y actualizar las infraestructuras de la Universidad», apuntó Moreno, tras su intervención en el pleno, donde se dio luz verde a la tramitación del Presupuesto de la universidad para el próximo ejercicio, que ahora deberá ser elevado al Consejo Social de la ULPGC para su aprobación definitiva.

Las enmiendas y fondos REACT pueden sumar dos millones más a las arcas en enero

El dinero destinado al personal de la Universidad crece en unos seis millones con respecto al año pasado, captando casi 117 millones de euros (67,3%) frente a los 111 millones de 2022. «Es el capítulo que más dinero se lleva, y es lo habitual en una institución que depende mucho de sus recursos humanos para realizar su labor para la sociedad», apuntó Moreno.

El gerente indicó que dicho presupuesto se ha diseñado en un contexto marcado por la situación bélica en el este de Europa que ha provocado un aumento sostenido de precios de bienes y suministro, la ralentización de la cadena de suministros, así como el aumento de las dotaciones impuestas por la ley para el personal.

Los presupuestos de la ULPGC para 2023 se someterán la próxima semana a la aprobación del Consejo Social

Asimismo, las previsiones realizadas por el equipo de la Gerencia de la ULPGC apuntan a que se pueda incorporar en enero al presupuesto, en torno a dos o tres millones de euros más, en el marco de las mejoras previstas a través de enmienda al Proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno de Canarias, así como financiación proveniente de fondos REACT dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation). «Estos fondos no están incluidos en la propuesta inicial de presupuesto porque aún no tenemos la garantía del cuanto y para qué, hay que definirlo, pero estimamos que el presupuesto puede crecer entre dos y tres millones para incorporarlos en enero cuando entren en vigor».

Los gastos en bienes corrientes y servicios subirán un 11’2%, principalmente por el alza sostenida de precios motivada por la inflación; mientras que el capítulo de inversiones reales «representa un esfuerzo notable dentro del presupuesto», con casi un 11% de incremento para la puesta en marcha de los proyectos de rehabilitación, reparación y mejora de las infraestructuras de la Universidad planificados para 2023 y 2024.

Remanentes

Roberto Moreno anunció asimismo, la posibilidad del uso de remanentes de tesorería que abre el artículo 30 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma en caso de situaciones sobrevenidas de necesidad, que viene como consecuencia de la propuesta de Decreto Ley que la ULPGC elevó en 2022 a la Consejería de Hacienda ante el desorbitado aumento del coste de la energía eléctrica, y para acometer inversiones nuevas de carácter no plurianual. Si bien el gerente alertó de que esta posibilidad podría desaparecer en 2024, «debido al regreso a la ortodoxia fiscal por parte de la UE», y apuesta por reflejar los aumentos de coste estructurales de funcionamiento de ambas universidades públicas, a partir de 2023, en las transferencias corrientes del Gobierno de Canarias.

«La financiación para gastos estructurales, incluso para gastos de inversiones, tiene que venir directamente de las transferencias, no como permisos para utilizar las reservas financieras que nosotros tenemos en Tesorería. Habría que pensar en relajar determinados puntos de las leyes de Hacienda, con respecto a las universidades, a las que se nos exige eficiencia, eficacia, excelencia, pero se nos racanea fondos, y es muy difícil llegar a los niveles que se nos pide de excelencia en docencia y en investigación cuando tenemos problemas para cuadrar presupuesto año tras año», subrayó

Una parte de la solución, señaló Moreno, estará en el futuro mecanismo de financiación plurianual de las universidades, un contrato programa que permita a las dos universidades públicas canarias tener un escenario financiero para el período comprendido entre 2024 y 2030. «Lo estamos esperando como agua de mayo, las conversaciones con la Consejería de Educación van avanzadas y por buen camino, y esperamos ver resultados en las primeras semanas de enero».