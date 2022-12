Las dudas en las oposiciones marcan las elecciones sindicales de hoy

Más de 29.000 docentes de Canarias están convocados hoy a las urnas para elegir a sus representantes sindicales de Primaria y Secundaria. La cita llega en un momento de confusión originado por los criterios que todavía están por decidir en la Consejería de Educación de cara a los concursos oposición de 2023 y 2024, también por ruido de sables que genera contar con una enorme bolsa de profesores interinos que consideran que se en encuentran en clara desventaja en los procesos para obtener la categoría de funcionarios. «Este tipo de elecciones se caracterizan por una participación más bien baja», cuenta una aspirante a personal fijo que «no duda en criticar que los que tienen una plaza ganada no vienen y los que no, a veces, son presionados por los equipos directivos para que no ejerzan este derecho», abrevia.

Por cuatro años A las ocho y media de la mañana se van a constituir 186 mesas electorales en las Islas, 88 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 98 en la de Gran Canaria, para recepcionar las paleletas de 29.231 profesores: las islas orientales superan (15.761 docentes) también a las occidentales (13.470) en este apartado. Luego, desde las nueve y hasta las seis de la tarde, se podrá votar por una de las planchas que optan a renovar esta estructura sindical para los próximos cuatro años. El votante que tenga asignado una mesa electoral fuera del municipio en el que desarrolla su actividad dispondrá de una hora para poder ejercer su derecho. Antes incluso de que se conozcan los resultados -se espera tener un porcentaje bastante fiable sobre las ocho de la tarde- miembros de las distintas candidaturas ya tienen claro que hay líneas roja que no están dispuestos a sobrepasar en las negociaciones que se abrirán en los próximos meses con la Consejería. La batalla se presenta larga y de fondo está algunos desajustes relacionados con el efecto llamada que van a crear las oposiciones en las Islas. Y es que hay barreras que hoy siguen beneficiando a otras comunidades.