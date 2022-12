Asha Ismail relata la mutilación genital que sufrió a los cinco años

La presidenta de la organización Save a Girl Save a Generation, Asha Ismail, contó su experiencia como víctima de la mutilación genital que sufrió a los 5 años en Kenia, como muchas niñas de su país también en el marco del congreso. «A pesar de mi edad me acuerdo perfectamente como ocurrió todo, me dijeron mañana te vamos a purificar y yo, sin saber lo que me iba a pasar, estaba muy contenta cuando me lo dijeron», contó Asha. Toda la ilusión y los nervios se acabaron cuando comenzaron a realizarle la mutilación con unas cuchillas que ella misma había comprado. «Me metieron un trapo en la boca para que no se escucharan mis gritos,quizá fueron unos minutos, pero para mí aquello fue una eternidad, yo solo pensaba, que se acabe, lo que me hicieron fue infibulación», relató Asha.

Después de esa experiencia Asha Ismail fue vendida a un hombre de Somalia. «Me compró y se casó conmigo, y la primera noche me llevó a un hotel en la capital de Somalia donde me violó repetidamente», manifestó la presidenta de ‘Save a girl, save a generation’. «Yo sabía que Las niñas locas es como llamaban a las que se prendían fuego la noche de boda, aquella noche yo lo entendí», relató Asha Ismal. Después de esa noche dijo que no quería volver a «esa habitación del terror». Le dieron una aparte, ella cerraba la puerta con unas sillas y dormía con un cuchillo en la habitación. Su ‘esposo’ insistía en entrar. Era el año 1988, y pasaron dos meses y se enteró que estaba embarazada de aquel señor. «Yo no quería tener una niña, no quería que sufriera lo mismo que yo- contó con voz emocionada-, pero nació una niña y me la pusieron en los brazos». El nacimiento de su hija en 1989 cambió la vida de Asha Ismal: «Pensé que a esta criatura la voy a proteger, no quiero que pase por la mutilación genital femenina ni que la obliguen a casar, esa promesa me dió vida». No volvió a ver al padre de la niña. Y le dijo a su hermana que iba a proteger a su hija, aunque tuviera que salir del país para que no sufriera la mutilación genital. «Se lo dije a mi hermana mayor, mi niña no pasará por esto, y me dijo, la mía tampoco, y se sumaron mis amigas, primas, cómplices, así nace Save a girl, save a generation. Mi niña es madre de dos niñas, le contarán lo que le pasó a su abuela. Pero ya es historia». Así terminó el relato en primera persona de Asha Ismal,que logró el aplauso de los asistentes al congreso, que se pusieron en pie para respaldar la lucha de Asha y su ejemplo vital. La tercera y última jornada de hoy comenzará a las 9.15 horas con la intervención del presidente del Gobierno en Canarias Ángel Víctor Torres, del delegado Anselmo Pestana Padrón, y contará con una ponencia, a las 9.40 horas, del ministro del interior Fernando Grande Marlaska.