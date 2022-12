La vida en el planeta no existiría sin el agua, es el recurso natural más importante y la importancia de este recurso natural se pone de manifiesto cada vez que sufrimos sequía. Así se ha visto, por ejemplo, este año, uno de los más secos en toda España y Europa. El cambio climático hace más necesario que nunca proteger el agua y optimizar al máximo su uso y el no hacerlo puede tener consecuencias catastróficas.

Razones por las que es importante ahorrar agua

La cantidad de agua en la Tierra es alta, pero no toda es apta para consumo humano. El planeta cuenta con 1.386 millones de kilómetros cúbicos de este recurso. Un dato elevado, si no fuera por el hecho de que, tal y como apuntan datos de Fundación Aquae, el 97% de esa agua se encuentra en los océanos y el 2% permanece congelado. Es decir, el agua apta para consumo humano es una muy pequeña parte de la que hay disponible.

Por si fuera poco, las previsiones para el futuro son menos halagüeñas. Según un informe de la Organización Mundial de Meteorología (OMM), si no se toman medidas al respecto, en 2050 los problemas de escasez o contaminación del agua podrían afectar a 5.000 millones de personas, casi la mitad de la población mundial.

Por este motivo, la protección del agua está recogida en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, concretamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6, que busca garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

"Según la OMS, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 no cuentan con acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura".

¿Por qué el agua salada también es importante?

Que el agua de los océanos no sea potable, no significa que no sea un recurso igual de importante. Los océanos suponen más del 90% del espacio habitable del planeta, son uno de los hábitats con mayor diversidad en el mundo y contienen, según Naciones Unidas, unas 250.000 especies conocidas (más las que quedan por descubrir).

Además, esta misma fuente señala que la biodiversidad juega un papel fundamental para la salud del planeta. La superficie de los océanos absorbe casi un tercio del CO2 emitido a la atmósfera por las diferentes actividades humanas, por lo que se reducen los gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Por si esto fuera poco, los océanos son también el gran pulmón del mundo. Según National Geographic, gracias al fitoplancton se libera entre el 50 y el 85% de oxígeno a la atmósfera, lo que supone unos 27.000 millones de toneladas al año.

La fuerza del viento en los océanos, otra importante aliada

Además, durante los próximos años asistiremos a un despliegue de la energía eólica marina, que es aquella que aprovecha la mayor potencia de la fuerza del viento en los océanos para, a través de unos aerogeneradores instalados en plataformas fijas o flotantes sobre el mar, generar electricidad renovable.

Naturgy está trabajando, junto con Equinor, en el desarrollo del proyecto Floating Offshore Wind Canarias (FOWCA), con el que quieren optar a la instalación de más de 200 MW de eólica marina flotante en el espacio marítimo del este de Gran Canaria.

Este parque eólico marino reduciría las emisiones de CO2 equivalentes a 350.000 coches al año. Según el estudio encargado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se estima que el proyecto podría generar más de 2.500 puestos de trabajo en todas sus fases, incluyendo puestos directos, indirectos e inducidos.

Abrazar el agua

La ilustradora Nuria Díaz ha querido plasmar en su obra para el proyecto EnergyzArte, elaborado por Prensa Ibérica con la colaboración de Naturgy, la importancia del cuidado del medio ambiente con una imagen simbólica de una mujer que abraza a la naturaleza con el agua como protagonista de la ilustración.

Los abrazos son una forma de comunicación no verbal que utilizamos para acompañar, proteger, aliviar, querer… Es un gesto que tenemos con nuestro círculo cercano, familiares o amigos, pero que también deberíamos tener con todo aquello que queremos proteger, como el medioambiente y el agua, un recurso indispensable que garantiza la supervivencia de los seres humanos.

Seis sencillos consejos para ahorrar agua en casa

Según la OMS el gasto diario de agua por persona debería situarse entre 50 y 100 litros. El ahorro de agua es una labor que implica a toda la sociedad y desde casa, con algunos pequeños gestos, podemos llegar a evitar el despilfarro de decenas de litros diarios. Acciones simples que muchas veces no tenemos en cuenta, pero que pueden ser muy útiles: