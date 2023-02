La historia de Cecilio ha conmocionado a las Islas. Cuida cada día de su mujer con una pensión de 650 euros al mes y destina la mitad a pagar el centro de día al que acude su mujer y que es el único momento de respiro, que solo vive para ella. Esta es la vida de Cecilio Hernández quien destina 25 euros a pagar el centro de día al que acude su mujer y que es el único momento de respiro, que solo vive para ella.

A los micrófonos de Radio Televisión Canaria (RTVC) asegura que no sabe si en los próximos días le cortarán el suministro de la luz y el agua que dejó de pagar en enero “porque no puede”.

Desde hace 11 años lleva reclamando una residencia para su mujer pero hasta no ha conseguido que le den una a pesar de que Candelaria tiene un grado tres reconocido de dependencia. El hombre no se explica cómo puede ser que no le den una plaza. “Yo la cuido y la curo pero hasta algunos medicamentos los tengo que comprar yo porque no lo cubre la Seguridad Social. Pido al Gobierno de Canarias un centro para yo poder ir a verla y que esté bien atendida porque yo ya no puedo más”, indica Cecilio entre lágrimas.

Cecilio y Candelaria tuvieron cinco hijos, pero tres de ellos no aparecen por casa. Sus otras dos hijas echan una mano en la medida en la que pueden. Una está enferma de cáncer y recibiendo tratamiento y la otra trabaja y, como apunta Cecilio, «bastante tiene con acompañarlo a los médicos. »Necesito ayuda porque yo no puedo con esto. Dónde está la humanidad en este mundo«, se pregunta Cecilio.

Candelaria tiene a su disposición un centro de día desde el año 2016, combinado con una prestación económica de 426 € para ayuda a domicilio. Se ha revisado su Plan Individualizado de Atención (PIA) y se le ha incluido en lista de espera de atención residencial, pero sigue a la espera de su plaza. La Directora General de Dependencia del Gobierno de Canarias, Marta Arocha, sí ha celebrado los datos del IMSERSO, que reflejan un incremento con respecto al año pasado. Tras un largo estancamiento e incluso un retroceso en la gestión de la Ley de Dependencia, los datos reflejan ahora un ligero despegue desde la llegada de Marta Arocha. "Los Planes Individualizados de Atención (PIA) que suponen el verdadero reconocimiento del derecho a la Dependencia se elevaron en Canarias un 29,5% en el año 2022 respecto al año 2021", explica Arocha, un dato por encima de la media nacional. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica en las islas y casos como el de Cecilio y Candelaria son el ejemplo más claro.

En Canarias hay un déficit de 8.000 plazas residenciales y es la comunidad con menor número de camas en relación a la población mayor de 65 años. También es la comunidad donde más se ha incrementado, según la asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales.

La Plataforma de Familiares y Usuarios de las residencias en Canarias ha solicitado la intervención inmediata de los servicios sociales ante lo que considera una situación intolerable. "Que Cecilio sea una persona de 85 años a Candelaria, de 82 años es una situación en la que los servicios sociales deben intervenir y que entre inmediatamente en un centro", explica Olga Rocío, su portavoz. "Estar esperando once años por una residencia es una situación que no puede ser", añade. "No pueden estar sucediendo este tipo de situaciones, no podemos tener a un señor de 85 años diciendo que quiere desaparecer de este mundo porque se encuentra impotente ante esta situación", añade Rocío.

Fallecidos en lista de espera

Durante el primer semestre de 2022, 23.837 personas fallecieron en España en las listas de espera de la dependencia, 10.101 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 13.736 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. El incremento del número de solicitudes, en estos seis meses, ha sido del 287% si se compara con el mismo periodo de 2021 y del 12% con respeto a todo el año pasado. También sufren un aumento respecto del mismo periodo de 2021, pero mucho más contenido, las valoraciones (+17%) y las personas reconocidas con derecho (+5%).

La comunidad autónoma con mayor porcentaje sobre población potencialmente dependiente en solicitudes y valoraciones es Andalucía y la de menor es Galicia. La comunidad que con mayor rigidez aplica el baremo de la dependencia es Extremadura (el 28,2% de los solicitantes no obtienen grado) y la de mayor flexibilidad es Galicia (sólo el 10,4% no obtiene grado).

Las comunidades con mayor número de personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (28,9%) y Canarias (23,8%), y las que menos Castilla y León (0,14%) y Galicia (5,2%). Canarias es la comunidad que más ha incrementado porcentualmente el número de personas beneficiarias en este semestre 3.115 (11,6%). Cantabria y País Vasco ni siquiera mantuvieron la tasa de reposición.

Las Comunidad Autónoma que más días tarda en resolver una prestación o servicio, desde que tiene entrada la solicitud es Canarias 993, y las que menos Castilla y León 118. El tiempo medio a nivel nacional es de 378 días.