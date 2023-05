El uso del preservativo, si bien sigue siendo el método anticonceptivo y de barrera más utilizado, se ha reducido un 19% entre los jóvenes canarios menores de 26 años con respecto a 2021-22 y un 44% en relación con 2019. Actualmente, un 39% de los jóvenes canarios entre 18 y 26 años usan siempre el preservativo a la hora de tener sexo, dato que en 2021 se situaba en un 58% y en 2019 en un 83%, según la 11º edición del Barómetro Los españoles y el sexo de Control.

La pandemia provocó que muchos canarios extremaran sus precauciones a la hora de tener relaciones sexuales. A finales de 2021, un 81% aseguraba conocer bien el estado de salud de la persona con la que tenía sexo; sin embargo, ese porcentaje ha caído hasta casi el 76%; esto significa que 1 de cada 4 canarios no conoce el estado de salud de la persona con la que tiene relaciones sexuales.

Al ser preguntados por el uso del preservativo en el sexo oral, solo un 9% de los canarios lo usa; mientras que un 30% asegura no usarlo por practicarlo con su pareja estable y no tener riesgo de contagio. Según los encuestados, casi un 89% asegura no haber padecido nunca una infección de transmisión sexual.

Además del uso del preservativo, la prevención también pasa por cumplir con las revisiones médicas periódicas. Aun casi un 29% de los canarios asegura que nunca ha acudido a un especialista para revisar su salud sexual y otro 28% no suele acudir o solo acude si detecta algún síntoma preocupante. La conclusión de estos datos arroja que la tendencia positiva que trajo la pandemia ha quedado atrás y, pese a un mayor acceso a la información, se hace más necesario que nunca reforzar la concienciación sobre la prevención de enfermedades de salud sexual.

Coincidiendo con el arranque de mayo, mes de la masturbación, Control confirma el auge del autoplacer en Canarias. No solo porque un 96% de los canarios asegura haberse masturbado en algún momento de su vida, sino que, según los resultados del Barómetro, los canarios ya se masturban tanto o más que la frecuencia con la que tienen relaciones sexuales en su día a día. Si más de la mitad (55%) aseguran tener sexo, al menos 1 veces a la semana, también más de la mitad (57%) de los canarios se masturban, al menos, 1 vez por semana. Además, un 8% se masturba a diario, mientras que solo un 4% asegura tener sexo todos los días.

El impacto emocional del sexo

Otra de las principales conclusiones del estudio está relacionada con la responsabilidad sexoafectiva. Durante décadas, el concepto 'sexo sin compromiso' ha ido ganando terreno en las conversaciones y relaciones de los españoles. Según los resultados del Barómetro de Control, 1 de cada 2 canarios se ha sentido solo, vacío o triste en algunas ocasiones al tener sexo esporádico sin vínculo afectivo.

Solo el 15% de los canarios confiesan que no es necesario conocerse o entablar una relación con la otra persona para tener sexo. La gran mayoría de los canarios considera indispensable conocer a la otra persona para tener relaciones sexuales. Algo que aplican en la práctica, pues más 8 de cada 10 afirma que suelen conocer bien a la persona y buscan crear vínculos afectivos antes de tener relaciones sexuales.

Por otra parte, más de 1 de cada 3 mayores de 41 años confiesa que han reducido su actividad sexual debido a los cambios asociados a la edad y envejecimiento. En el caso de las mujeres, con la llegada de la perimenopausia y menopausia, aparecen problemas. En este sentido, la menor lubricación vaginal y la falta de deseo sexual son las consecuencias más comunes, ascendiendo al 29% de mujeres canarias a las que afecta. A ello le sigue una menor intensidad en la excitación y el orgasmo (16%). En el caso de los hombres canarios por encima de 41 años, lo que más les afecta es la falta de deseo sexual (32%) y esa bajada de intensidad en el placer sexual (18%).

A la hora de hablar de disfunción eréctil, un 18% de los hombres canarios se ven afectados por ella, lo que posiciona a Canarias como la zona en las que más se ven afectados por esta condición.

Diversidad e inclusión el la práctica sexual

El sexo no es cuestión de prototipos. Así lo asegura más de la mitad de los encuestados (56%), que asegura que el cuerpo no es un impedimento y que los no normativos despiertan también su interés y apetito sexual.

Ni tampoco entiende de condición. Los datos del Barómetro también reflejan la normalización de los canarios en cuanto a diversidad funcional e intelectual a la hora de practicar sexo: más de 6 de cada 10 encuestados afirma que ningún tipo de discapacidad de la persona mermaría o afectaría al interés en tener relaciones sexuales con ella.