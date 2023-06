Canarias atiende en dos años 150 casos graves de trastorno de la personalidad. En los dos últimos años, tras la puesta en marcha del Programa Ambulatorio Intensivo de Gran Canaria, el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, han atendido a más de 150 personas con trastorno límite de la personalidad de carácter grave. «El programa asiste a todo el área norte y sur de la Isla. Con la idea de que se extienda también a Tenerife. Son casos graves, el resto de patologías son atendidas en las unidades de salud mental. Hay un infradiagnóstico. De los pacientes que nos derivan al programa el 43%, pese a que se sabe que tienen un trastorno, no estaban etiquetados», explicó Fernando Rodríguez, psiquiatra y coordinador del programa.

El perfil de los pacientes atendidos suele ser el de una mujer que ronda los 30 años, con múltiples ingresos y tentativas de suicidio, con historia de abusos sexuales en la infancia, abandono y malos tratos. El programa ha diagnosticado 866 casos en la Isla y en la actualidad los dos centros hospitalarios dan tratamiento y atención a entre 50 y 60 personas por un periodo que oscila entre los seis y nueve meses. Un 70% de estos tienen asociado un consumo de drogas y sufren trastornos afectivos.

Congreso

Desde este jueves el Palacio de Congresos del Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, acoge el XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trastornos de la Personalidad con la participación de más de 400 expertos nacionales e internacionales. Entre los participantes destacan los especialistas más prestigiosos a nivel mundial. «Aborda una patología que se caracteriza por ideación de suicidio, con consumo en el 10% de los pacientes y que empieza en la adolescencia y se mantiene en la edad adulta. Presenta una comorbilidad de consumo de drogas y trastornos de la conducta alimentaria», añadió Rodríguez que también es presidente del comité organizador.

En este sentido, el presidente de la Sociedad Española para el Estudio de los trastornos de la personalidad y catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense y jefe de la Unidad de personalidad del Hospital Clínico en Madrid, José Luis Carrasco, destacó los avances dados en los últimos años en el abordaje de estas patologías. «25 años después de la fundación de la sociedad vemos que los trastornos de la personalidad están en el centro del ámbito de la psiquiatría y de la psicología clínica. Reciben mucha atención por parte de los profesionales, aunque todavía poca atención por parte de las instituciones sanitarias. Dentro de la psiquiatría siguen siendo la Cenicienta», expuso Carrasco.

"Empieza en la adolescencia y sigue en la edad adulta", explicó el psiquiatra Fernando Rodríguez

Pese al impulso dado a la visibilización y el tratamiento de estas patologías la pandemia de la Covid-19 y, sobre todo, el confinamiento ha pasado factura, fundamentalmente en jóvenes que tienen que ver la impulsividad y con inestabilidad emocional.

«Ha habido una explosión de casos. Si los trastornos mentales en general han crecido un 30%, el trastorno de la personalidad y el de la conducta alimentaria se puede decir que ha crecido un 80%. Una barbaridad», subrayó.

La situación de encierro, las horas junto a sus familias, la ausencia de sus contactos habituales y la imposibilidad de contar con una vía de escape ha hecho que estallen estos casos. «El índice de intentos de suicidio en los hospitales ha aumentado prácticamente un 100%», apostilló.

Además destaca el aumento de los intentos de suicidio y de los casos autolíticos que ya se están viendo en las estadísticas sanitarias, sobre todo entre la población más joven. Los especialistas están analizando las razones que hay detrás de este aumento exponencial de los trastornos tras la pandemia con el fin de poder hallar las causas y atajarlas. « Han aumentado muchísimo después de la pandemia. Han crecido los trastornos de la personalidad, la inseguridad personal, el sentimiento de vacío y la falta de perspectiva. Todo eso aumenta la idea de suicidio. No han aumentado tanto, afortunadamente, el número de suicidios que sí ha crecido pero más en los adultos. Es la forma de la persona joven con trastorno de la personalidad de decir que ya no puede más. Es una forma de expresar el sufrimiento. Tiene un grave problema que es que no saben pedir ayuda», remarcó.

Medicación

La primera jornada del congreso, que continua este viernes y sábado, fue inaugurada con la ponencia del doctor Frank Yeomans, profesor clínico asociado de psiquiatría en el Weill Medical College de la Universidad de Cornell y director del Instituto de Estudios de la Personalidad de Manhattan, entre otros cargos. El prestigioso experto abogó por escuchar de forma activa a los pacientes con este tipo de patologías para poder avanzar en su tratamiento y mejoría.

«Soy bastante crítico con esa parte de la psiquiatría que pone el énfasis en la medicación. Lo importante es conocer la historia de cada persona, lo que se esconde detrás. Yo abogo por la psicoterapia focalizada en la transferencia que está basada en principios del psicoanálisis pero con modificaciones específicas para esta población», explicó Yeomans.

El congreso continua con varias ponencias, simposios y mesas redondas que analizaran la situación de estas patologías desde una perspectiva mulitidisciplinar.