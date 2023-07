El actor estadounidense Kevin Spacey ha sido exculpado este jueves de los nueve delitos sexuales contra cuatro hombres de los que estaba acusado. Lo ha decidido el jurado del tribunal londinense de Southwark tras casi cuatro semanas de juicio, durante las cuales han podido escuchar el testimonio del propio actor y el de las presuntas víctimas, todas ellas vinculadas laboralmente con él en el momento en el que se cometieron los presuntos delitos. Spacey, visiblemente emocionado tras escuchar el veredicto, ha mostrado su agradecimiento al jurado en una breve declaración a la salida del juzgado. "Tengo mucho que procesar después de lo que ha ocurrido hoy. Estoy muy honrado por el resultado", ha asegurado en el mismo día de su cumpleaños.

El actor estaba acusado de cometer delitos de acoso y abuso sexual contra cuatro hombres entre 2001 y 2013, la mayoría de ellos perpetrados en el período en que dirigió el teatro Old Vic de Londres, un puesto que mantuvo durante más de una década y que dejó en 2015 antes de regresar a Estados Unidos. Unos abusos que incluyen la práctica de sexo oral a un actor en su apartamento de la capital británica y tocamientos no consentidos en las partes íntimas de las víctimas, algunos de ellos con gran agresividad. Tanto el actor como su defensa siempre han negado las acusaciones, asegurando que en muchos casos simplemente no existieron y que, en otros, se produjeron con consentimiento.

Spacey fue acusado inicialmente de cinco cargos en mayo del año pasado, al que se sumaron otros ocho durante el proceso. Entre ellos el de agresión sexual y el de incitación a la actividad sexual sin consentimiento. Del total de 13 cargos presentados contra él, el jurado ha tenido en cuenta finalmente 9, tras descartar cuatro de ellos por cuestiones técnicas. El actor calificó todos ellos de "locura" y aseguró que las acusaciones eran una "puñalada por la espalda", perpetrada por personas por las que sentía aprecio. Según la defensa, la única motivación detrás de las denuncias era la de obtener dinero, una tesis rechazada por la fiscalía, que ha intentado presentarle como un "acosador sexual" que aprovechó su fama y su poder para abusar de las víctimas.

Carrera perjudicada

El actor ya fue absuelto por un tribunal de Nueva York el pasado octubre tras ser acusado por el actor Anthony Rapp de un caso de presunto abuso sexual cometido en 1986, y se ha enfrentado a las acusaciones de otra treintena de personas, aunque ninguna de ellas ha prosperado. Desde que recibió las primeras acusaciones, Spacey ha sufrido un importante parón en su carrera, incluído su despido de la serie de Netflix 'House of Cards', a la que tuvo que indemnizar con cerca de 30 millones de euros.

Con la absolución de este miércoles, el actor confía en volver cuanto antes al trabajo y recuperar una reputación seriamente dañada tras los escándalos, en gran parte por culpa de la prensa, según aseguró a la revista alemana Zeit Magazine poco antes del juicio en Londres. “Los medios de comunicación han hecho todo lo posible para convertirme en un monstruo, pero por parte del público no recibo otra cosa que afecto”, afirmó a mediados de junio. Spacey explicó en la misma entrevista que muchas personas de la industria cinematográfica le han mostrado su apoyo en privado durante los procesos judiciales y tienen intención de contratarle en cuanto sea liberado de todos los cargos. Algo que ya es una realidad.