Canarias denuncia seis delitos sexuales al día en el primer trimestre del año. Durante el primer trimestre de este año Canarias registró 502 denuncias por delitos contra la libertad sexual, lo que supone una media de seis hechos delictivos al día, según datos del Balance de Criminalidad del primer trimestre de 2023 difundido por el Ministerio del Interior. El Archipiélago pasa de 452 hechos penales denunciados en el primer trimestre de 2022 a los 502 de este año. Supone un crecimiento del 11%.

El balance distingue entre tres tipos: por un lado los delitos contra la libertad sexual, que pasan de 226 a 251- por tanto crecen un 11,1%-; por otro están las agresiones sexuales con penetración que bajan un 17,5% al pasar de 57 casos a 47 y, por último, el resto de delitos contra la libertad sexual que pasan de 169 en los tres primeros meses del año pasado a 204 en el presente, siendo los que más aumento registran con un 20,7%.

Tipología

Se conocen como delitos contra la libertad sexual aquellos tipos penales en los que se atenta de alguna forma contra la libertad de las personas en el ámbito sexual.

Estos hechos penales pueden ser la agresión sexual, la agresión sexual a menores de 16 años, el acoso sexual, el exhibicionismo, la provocación sexual y los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores.

Por provincias, Las Palmas es la que más denuncias registró en los tres tipos de estos hechos aglutinando el 56% del total. Así, experimentó un incremento del 2,9% en los delitos contra la libertad sexual que pasaron de 136 a 140, mientras las agresiones con penetración cayeron un 29,7% al pasar de 37 a 26 casos. Por último, el resto de delitos contra la libertad sexual subieron un 15,2% desde los 99 casos del 2022 hasta los 114 del primer trimestre de este año.

La provincia de Santa Cruz de Tenerife registró el 44% de las denuncias por estos hechos delictivos. A pesar de anotar menos denuncias que la provincia oriental sí aumentaron los casos en los tres tipos de hechos delictivos. Así, los delitos contra la libertad sexual crecieron un 23,3% al pasar de 90 a 111, las agresiones sexuales con penetración un 5%, de 20 a 21 casos, y el resto de delitos contra la libertad sexual aumentaron un 28,6%, de 70 a 90. Es el mayor crecimiento registrado en estos tres parámetros analizados en las dos provincias. Si se examinan solo los datos de las violaciones denunciadas en este periodo, Gran Canaria es la que tiene más casos con 22 denuncias, aunque son un 21,4% menos que en el primer trimestre de 2022 cuando se presentaron 28 denuncias.

En Tenerife se notificaron 18 casos frente a los 20 del año pasado, en Lanzarote cuatro (cinco en 2022), en La Palma dos- en el primer trimestre de 2022 no se denunció ninguna, y en La Gomera una violación frente a ninguna en el mismo periodo del año pasado .En Fuerteventura no se notificó ninguna frente a las cuatro del año pasado. El Hierro es la única isla donde no se denunciaron agresiones sexuales con penetración ni en el primer trimestre de este año ni en el mismo periodo de 2022.

Más casos

Gran Canaria también anota en el primer trimestre el mayor número de denuncias por delitos contra la libertad sexual y por el resto de delitos de esta índole con 107 y 85 casos respectivamente, llevando a un incremento del 7% y del 18,1% en relación con 2022.

Tras ella se sitúa Tenerife con 104 denuncias por delitos contra la libertad sexual, supone un incremento del 20,9% en relación al mismo periodo del 2022, y con 86 hechos reportados por el resto de delitos contra la libertad sexual.

Las dos islas capitalinas aglutinan el 84% de los reportes realizados ante la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Por municipios

Las Palmas de Gran Canaria es el municipio con más denuncias por violación en el primer trimestre de este año con 15 hechos delictivos, lo que supone un crecimiento del 25% con respecto al mismo periodo de 2022 cuando se anotaron 12 denuncias. Supone el 32% de los casos reportados en todo el Archipiélago. Supone el triple de denuncias que las presentadas en la capital tinerfeña en este primer trimestre, cuando se notificaron cinco casos frente a los siete del año pasado.

La capital grancanaria también es el municipio que registra mayor número de denuncias por los dos tipos de delitos contra la libertad sexual de todo el Archipiélago. Además, se han incrementado en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado.

A nivel nacional las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron 1.021 denuncias por violaciones en el primer trimestre, lo que supone un crecimiento del 3,2% en relación al mismo periodo del año anterior. Es decir, se registra una denuncia por violación cada dos horas. Los reportes por delitos contra la libertad sexual en Canarias representan cerca del 2% de los hechos penales denunciados en todo el país.