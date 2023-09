Las enfermeras especialistas en Salud Mental demandan su reconocimiento

Las enfermeras especialistas en Salud Mental exigen al Servicio Canario de la Salud (SCS) que implemente plazas específicas que permitan reconocer su formación. «Queremos hacer un nuevo llamamiento a las autoridades competentes y a la sociedad en general para que valoren y respalden nuestro trabajo y el de todas las enfermeras canarias», señala la Plataforma de Enfermeras Especialistas en Salud Mental de la provincia de Las Palmas, con motivo de la celebración del Día Internacional de esta especialidad, que se conmemora este viernes.

Tal y como indica el colectivo, la lucha por el reconocimiento de esta formación específica a la hora de desempeñar el trabajo en los centros sanitarios ya suma más de dos décadas de recorrido en el Archipiélago. Y es que, desde el año 2000, comenzaron a formarse profesionales a través del sistema EIR –Enfermero Interno Residente– en Canarias, pero siguen sometidos a la voluntad de las gerencias. «Hemos trabajado arduamente para lograr el reconocimiento oficial. En el caso concreto de nuestra comunidad, desde junio de 2016 se publicó un decreto que creaba la categoría de enfermero especialista en Salud Mental, entre otras, pero dejaba pendiente la modificación de las plantillas orgánicas. A día de hoy no se ha realizado», lamenta la agrupación.

A su juicio, la falta de reconocimiento de la especialidad afecta negativamente al gremio por varias razones. Por un lado, la situación genera incertidumbre laboral a estas enfermeras. Por otro, dificulta su desarrollo profesional. «También nos resta oportunidades de formación y hace que algunas especialistas se marchen a otras comunidades donde están más valoradas», asevera la plataforma.

Pero las repercusiones se extrapolan también a los pacientes, pues pierden la oportunidad de recibir unos cuidados especializados a lo largo de todo su proceso de recuperación, lo que se traduce en un deterioro de la calidad asistencial. «Hay que entender que nuestro plan de formación especializada, actualmente de dos años de duración, nos brinda experiencia y competencias específicas que no están siendo plenamente aprovechadas», defienden las profesionales.

En la actualidad, en Canarias solo existen vacantes específicas para las especialidades de Enfermería Obstétrico-Ginecológica –matrona– y Enfermería del Trabajo. Otras regiones como Extremadura, Aragón y Murcia han ido más allá, y han apostado por reservar el 100% de las plazas en los servicios de Salud Mental para las enfermeras especialistas en este campo. De ahí, que muchas opten por trasladarse a la Península.

«Estamos frustradas y desanimadas porque nuestras peticiones no dejan de caer en saco roto desde hace años. Creemos que estamos infravaloradas por los que dirigen el Servicio Canario de Salud, ya que no tienen en cuenta nuestra experiencia y habilidades, a pesar de nuestra contribución esencial y comprometida con el sistema de atención a la Salud Mental. Llevamos años luchando por nuestro reconocimiento y ya es hora de que se nos escuche», reivindican desde la citada plataforma provincial.

Para abordar el conflicto, las especialistas garantizan que llevan años solicitando citas a la administración sanitaria. De hecho, ya hace un lustro desde la última vez que consiguieron mantener una reunión. Ahora, esperan que tanto la actual consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, como el nuevo responsable del SCS, Carlos Díaz, atiendan sus peticiones.

«La última vez que nos recibió un director del Servicio Canario de la Salud fue en 2018, prometiendo soluciones en el primer trimestre de 2019 que nunca se materializaron. A lo largo de los años, las profesionales de Canarias hemos mantenido reuniones y diálogos con casi todos los sindicatos y grupos parlamentarios en busca del reconocimiento de la especialidad. Estos encuentros han sido una forma de expresar nuestras demandas y preocupaciones, con la esperanza de lograr avances en la acreditación de la especialidad, pero hasta el momento ha habido muy pocos avances», remarcan.

Hay que señalar que la creación de nuevos servicios de Salud Mental en la región ha brindado la oportunidad de incorporar a nuevas enfermeras especialistas a estas áreas. No obstante, este hecho no ha contribuido a aportar tranquilidad al colectivo. «Como las plantillas orgánicas no están actualizadas, siempre estamos ante la incertidumbre de si esas plazas van a estar cubiertas por especialistas formadas. Para que esto ocurra de manera efectiva, es fundamental que la especialidad esté debidamente reconocida y estructurada», subraya la plataforma. «Es necesario seguir avanzando en este sentido para garantizar que todas las personas con problemas de salud mental tengan acceso a una atención especializada», concluye.