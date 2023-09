"El mejor cambio que he hecho". Así se refieren cada vez más mujeres que han transitado al uso de la copa menstrual, asegura la sexóloga canaria Cristina Izquierdo, fundadora y directora de La Sonrojada, un espacio de asesoramiento, acompañamiento, formación y venta de productos menstruales sostenibles con sede en Gran Canaria. Sin embargo, todavía persisten múltiples dudas, miedos y preguntas en torno a su utilización práctica pues, tal como recuerda Izquierdo, "uno de los mayores tabúes que tenemos las mujeres sigue siendo la menstruación".

Por esta razón, la fundadora de La Sonrojada abre un espacio de encuentro en la sala Hashtag Workspace, situada en la C/ Juan de Quesada, 20, en Vegueta, para plantear dudas y preguntas en un espacio seguro y de confianza. "Resolveré todas las dudas que estén en mi mano, podrás tocar las copas, aprender a colocarla y a retirarla, trucos para cuando estés fuera de casa y mucho más, todo esto en un espacio de confianza y bonito hasta decir basta", anuncia Izquierdo.

Así, la sexóloga indica que "muchas mujeres me plantean dudas sobre el uso práctico de la copa menstrual en el día a día". "Por ejemplo, cuánto tiempo puede llevarse puesta, cómo usarla fuera de casa -esto lo consultan, especialmente, las mujeres que pasan muchas horas fuera de casa, como estudiantes universitarias o mujeres con rutinas o jornadas laborales intensas, que a menudo tienen que recurrir a baños públicos para cambiarse-, cómo colocarla adecuadamente o qué vida útil tiene la copa", explica Izquierdo. También en el ámbito de las mujeres que practican algún tipo de deporte con asiduidad genera dudas en torno a la idoneidad de su uso, "cuando la copa menstrual es óptima incluso para hacer inmersiones de buceo", precisa la especialista, quien también señala el cuidado de la copa y la higiene menstrual como otra de las preocupaciones principales entre sus usuarias, desde cómo cuidarla para prolongar su duración y su buen funcionamiento hasta su compatibilización en el caso de sufrir infecciones como hongos o cistitis.

"Aún existe mucho desconocimiento sobre nuestro propio cuerpo", insiste Cristina Izquierdo

La Sonrojada es un proyecto fundado en el año 2018 "con el objetivo de democratizar el acceso en Canarias a productos para la higiene menstrual, más respetuosos con los cuerpos de las personas y con el medioambiente, evitando la generación de residuos por el uso de productos desechables". En este sentido, Izquierdo hace hincapié en que "aún existe mucho desconocimiento sobre nuestro propio cuerpo". "La copa menstrual te ayuda a conocer tu cuerpo, cómo es y cómo funciona", indica, dado que esta falta de autoconocimiento potencia temores y mitos tales como "la creencia de que no te vas a poder quitar bien la copa o el miedo a que se pierda en la vagina al no tener un hilo como el tampón. "Por eso hay mucha pedagogía anatómica que explica que el cérvix es del tamaño de un alfiler y que por ahí no entra nada. Siempre incido en este punto porque hay mucho nerviosismo en torno a no poder quitarnos fácilmente la copa, que es un miedo que está atravesado por el desconocimiento de tu propio cuerpo".

"La copa menstrual te ayuda a conocer tu cuerpo, cómo es y cómo funciona", apunta Cristina Izquierdo

Por todo esto, Izquierdo señala que otra de las misiones de La Sonrojada es proporcionar, a través de charlas y talleres, las herramientas para conocer nuestro cuerpo, los cambios que experimenta, en qué consiste el ciclo menstrual y cómo aprovechar cada fase atendiendo a nuestras propias necesidades, porque, como remarca la especialista, “no estamos locas, somos cíclicas”.

Con todo, otro de los pilares principales de La Sonrojada es la sostenibilidad y el compromiso ambiental, dado que, tal como recuerda, "una mujer genera durante 40 años menstruando más de 100 toneladas de residuos en productos de higiene desechables". Por eso, como alternativa sostenible, La Sonrojada ofrece productos reutilizables y de calidad como bragas menstruales, compresas de tela, la copa menstrual, reguladores hormonales naturales, infusiones y aceites, que ayudan a gestionar las molestias asociadas al ciclo de forma natural. "Todos nuestros productos están fabricados de manera socialmente responsable en España y, en su mayoría, cuentan con certificación ecológica", concluye Izquierdo.