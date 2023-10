La Patent Week by ULPGC, la semana de las patentesw que celebra la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se trasladó ayer al Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología para, a lo largo de tres días, celebrar actividades dirigidas al público infantil y juvenil al que pretenden "entusiasmar con el conocimiento, con las invenciones, y con la ciencia que atesora la ULPGC", en palabras de la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la ULPGC, Marisol Izquierdo.

"La ciencia y la investigación son emocionantes, son fundamentales", dijo la vicerrectora, quien animó a los jóvenes a aprovechar estas sesiones para "comprender mejor" qué es la investigación y la ciencia. "Canarias, España y Europa necesitan más investigadores, personas entusiasmadas por la ciencia que, en las universidades, centros de investigación o las empresas se dediquen a investigar e innovar para dar solución a los problemas que tenemos en nuestro entorno".

En la misma línea se pronunció la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, quien definió la ciencia como "el motor del progreso; es lo que nos hace estar aquí en un mundo tan cambiante".

La consejera invitó a los asistentes a imaginarse un mundo sin medicamentos o sin internet en el móvil para que comprendieran que "la ciencia ha cambiado el rumbo de la historia". También les animó "a tener siempre un pensamiento crítico, a ser curiosos y a preguntarse el porqué de las cosas". Machín se dirigió especialmente a las alumnas presentes en la sala: "La ciencia no tiene género. Margarita Salas fue una persona brillante y valiente que rompió con la idea de que las mujeres no pueden hacer ciencia, así que, que nadie les diga que no pueden hacer cosas".

Y es que, el alumnado de Primaria, podrá acecarse al mundo de la ciencia y los inventos de la mano de la Fundación Margarita Salas, referente nacional e internacional de apoyo y promoción a la educación científico-tecnológica. La Fundación impulsa la cultura científica entre los niños y niñas y desarrolla proyectos que fomenten la divulgación de la ciencia, que es uno de los mensajes en los que la científica asturiana siempre hizo hincapié.

Margarita Salas

En la inauguración de la jornada, la presidenta del Patronato y patrona fundadora de la Fundación Margarita Salas, Lucía Viñuela, agradeció a la ULPGC su compromiso con la ciencia y la innovación, recordando las palabras de su madre, la científica asturiana que da nombre a la Fundación: "Un país sin investigación es un país sin desarrollo". En ese sentido, invitó a los jóvenes asistentes a tener referentes científicos, porque "en el futuro serán artífices de invenciones que mejorarán el mundo que nos ha tocado vivir", concluyó Lucía Viñuela.