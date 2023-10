Las Defensorías Universitarias perciben la integración de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito universitario como un reto de futuro, ante el posible incremento de conflictos, no tanto en el plano académico, como en el de las relaciones interpersonales y el crecimiento de posibles casos de acoso o mobbing. Así lo afirmaron ayer la presidenta de la Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias (CEDU), Milagros Alario, y la Defensora Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Alejandra Sanjuán, en el marco del XXV Encuentro de la Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias que se celebra hasta el 27 de octubre en la ULPGC. «La inteligencia artificial todavía está entrando en las universidades, pero prevemos que nos va a suponer un reto a las Defensorías Universitarias, no tanto por un tema académico fundamentalmente porque la IA abre muchísimo retos en gestión, en imagen y en temas de relaciones personales como ya se está viendo. Son problemas interpersonales que nos llegan a las Defensorías de manera muy habitual», indicó Milagros Alario.

«Vía de nuevos problemas»

La presidenta de la CEDU, junto a Alejandra Sanjuán, insistieron en que el reto de las Defensorías no está tan enfocado en los posibles problemas académicos relacionados con la inteligencia artificial en la universidad, como podría ser el plagio de trabajos fin de títulos, tesis, etcétera..., «que eso nos afecta mucho como profesores», sino respecto a los conflictos interpersonales. «Podemos ver como se incrementa el tema de los acosos, por tanto, entendemos que la inteligencia artificial nos puede abrir una vía de problemas nuevos». Es por ello que la conferencia inaugural del XXV Encuentro Estatal de la CEDU, impartida ayer por Ricardo Vergaz Benito, profesor del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Carlos IIIde Madrid, abordó la Relación entre la Inteligencia Artificial y las actuaciones de las Defensorías Universitarias.

Las redes sociales y una mayor sensibilidad, causas de que se eleven las denuncias por acoso

Otros de los aspectos que se debatirán a lo largo del encuentro que se celebrará en el Paraninfo de la ULPGC hasta mañana, es el encaje de las Defensorías con los nuevos órganos universitarios de resolución de conflictos, o las relaciones con los Consejos Sociales, reforzados en sus funciones por la nueva LOSU. En este sentido, pusieron como ejemplo que la Ley de Convivencia Universitaria obliga a todas las universidades a crear una Comisión de Convivencia y se les asignan algunas funciones que tradicionalmente han desarrollado los defensores, como es el tema de la mediación o la intermediación en casos de conflictos. «Tradicionalmente, las Defensorías éramos el buzón de entrada de las quejas de la Comunidad Universitaria, porque no habían otros procedimientos. Ahora tienen que haber otras vías, y el problema es cómo establecemos bien qué compete a cada caso. Las Defensorías podemos estar al inicio del procedimiento si se dirigen a nosotros con la queja, pero también podemos ser el final del mismo, en el caso de alguien que haya pasado por todos los órganos de la Universidad y no vea satisfecha su reclamación, pero siempre tiene que haber una conexión entre los distintos buzones».

Debaten la relación con los Consejos Sociales, reforzados en sus funciones por la nueva LOSU

Respecto a los conflictos de convivencia, Milagros Alario y Alejandra Sanjuán confirmaron que «han crecido mucho» en todas las universidades españolas, sobre todo entre el estudiantado, y citaron como posibles causas, que hay más sensibilidad y por tanto se denuncia más, además de la irrupción de las redes sociales. «Hay cuestiones que antes no se veían como problemas y que ahora ya se ven, porque la sociedad se está haciendo cada vez más sensible, como por ejemplo, el acoso entre iguales, que antes no se denunciaba y ahora sí. Luego, las redes no están ayudando, antes el acoso era más físico y más en sedes universitarias que es una cosa más controlada, ahora el problema es que se ha salido fuera de Universidad pero está en relación con la actividad universitaria, ya que se da en los grupos de Whatsapp de clase, las redes sociales...», concluyeron.