Todos los años el último domingo de octubre los países de la Unión Europea actualizan sus relojes para pasar al horario de invierno. Los españoles tenemos que retrasar una hora las agujas del reloj en la madrugada del domingo 29 de octubre. Pero no hace falta que nos quedemos despiertos en las primeras horas del día más largo del año para cumplir con este imponderable.

Podemos cambiar el reloj al acostarnos o al levantarnos, como prefiramos, solo que conviene saber que oficialmente la hora cambia en España a las 3.00 horas, una hora menos en Canarias. Esto significa que en la España peninsular y Baleares, a las 3.00 horas serán las 2.00, mientras que en el mismo momento, en Canarias, a las 2:00 horas será la 1:00.

Los países europeos y Estados Unidos comenzaron a cambiar la hora dos veces al año a partir de la crisis del petróleo de 1973, con el fin de ahorrar combustible en un momento en que su precio se había duplicado. En España, el primer cambio se hizo en 1974 y desde entonces modifica su horario en dos ocasiones al año. Con ello, se pretende adaptar el horario laboral a las horas de sol y ahorrar así energía. Se supone que, de este modo, las empresas y los hogares pueden reducir el consumo energético al encender las luces menos horas al día. Sin embargo, esto no está del todo claro.

Medida obsoleta

Hay que pensar que en el momento en que se adoptó la medida de ahorro de cambiar el horario, la dependencia de los países del petróleo y otras fuentes de energía fósiles era mayor. Pero la situación ha cambiado desde entonces, con la entrada en juego de otras fuentes de energía, como la nuclear y las renovables, así como con el cambio de hábitos laborales.

Por este motivo, hoy se cuestiona la utilidad de una medida que, en cambio, provoca problemas en la salud de las personas. Parece probado que el cambio de hora incrementa la falta de motivación y el riesgo de insomnio. Algunos especialistas hablan incluso de un incremento de infartos en las semanas posteriores al cambio horario.

¿Cuánto se ahorra con el cambio de hora?

Ya en 2018 el debate del cambio horario se abordó en el Parlamento Europeo, que tras observar que los estudios realizados "no prueban la relación directa entre cambio de hora y ahorro energético", votó su supresión, pero la Comisión Europea todavía no ha dicho la última palabra. Tras anunciar su propósito de acabar con el cambio de hora de forma definitiva, solicitó a los países que escojan con qué horario se van a quedar: el de verano o el de invierno.

España todavía no se ha decantado por uno u otro horario, en un debate en el que se plantearía también si todo el país mantiene la misma hora o no, unificando Canarias con el resto de comunidades, algo a lo que el Gobierno canario se opone. De momento, lo único claro es que el cambio de hora se mantiene hasta 2026, según se desprende de las fechas publicadas en el BOE en 2022.

En cualquier caso, seguir manteniendo el cambio horario medio siglo después no se justifica desde el punto de vista del ahorro energético. El profesor de la Universitat Politècnica de València (UPV), Manuel Alcázar, subdirector del Departamento de Ingeniería Eléctrica e investigador del Instituto de Ingeniería Energética (IIE) de la UPV explica que los cambios horarios "no tienen prácticamente ningún impacto, ni negativo ni positivo, sobre el consumo de energía: no hay ningún ahorro directo, simplemente estamos trasladando el consumo de una franja horaria a otra". Por tanto, si se atiende a las cuestiones de salud, lo propio sería terminar con el cambio horario.