Canarias prioriza la formación sobre la ley educativa para los docentes

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias realiza una importante labor de formación para que el profesorado del Archipiélago se adapte a los cambios que ha traído aparejada la implantación de la nueva de ley Educación, la Lomloe, que ya se encuentra plenamente vigente en todos los niveles educativos. El propio director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación de la Consejería, David Pablos, fue el encargado de coordinar parte de la adaptación de la ley nacional al ámbito regional canario el pasado curso escolar, cuando aún no formaba parte del Ejecutivo canario, y ahora, desde el gabinete educativo, fomenta la formación para que tanto profesorado como alumnado lleve a cabo dicha adaptación.

Además de su puesta en marcha por fases, primero en los cursos impares y este curso escolar en los pares, los nuevos currículos de los diferentes niveles educativos también se han ido desarrollando de manera paulatina. En el caso de Canarias, los currículos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato ya están aprobados, mientras que las materias optativas de Bachillerato y de diversificación de Secundaria aún trabajan con borradores a la espera de que se aprueben los currículos definitivos en breve.

Tras estos primeros pasos, la Consejería de Educación trabaja en la actualidad en el acompañamiento al profesorado para que la adaptación a la nueva ley educativa se lleve a cabo de la mejor manera posible. "Quizás fue eso lo que faltó el año pasado", comenta el director general quien explica que, aunque el pasado curso escolar se realizaron diferentes acciones explicativas, "ahora queremos ir más allá y no quedarnos únicamente en mostrar el nuevo diseño o proponer situaciones de aprendizaje, sino también abordar la nueva propuesta de evaluación porque esta ley cambia el paradigma", resume Pablos, quien destaca además el tratamiento a la diversidad que otorga esta nueva ley de educación.

"Por primera vez tenemos una ley educativa que nos marca cómo debemos tratar metodológicamente la diversidad en el aula y con un enfoque dual además, basado en un diseño universal para el aprendizaje", reflexiona el director general, quien asegura que se trata de una propuesta "histórica" y por eso insiste en la necesidad de formar al profesorado.

David Pablos ve una muy buena oportunidad en esta nueva ley de educación porque "es necesario seguir avanzando hacia una educación más competencial, que es lo que buscan precisamente estos nuevos currículos: trascender el contenido teórico". En este sentido, habla de la importancia de que el profesorado no solo adquiera competencias para saber cómo aplicar esta nueva metodología, sino también valores para "ser más responsable y productivos".

Recuerda, no obstante, que este enfoque no es nuevo aunque añade: "El gran cambio radica ahora en que la Lomce marca ya esta filosofía pero eso no se veía reflejado en los currículos, que estaban muy centrados en el contenido, lo que dificultaba su puesta marcha. Sin embargo, ahora sí se profundiza y eso nos permite trabajar mejor en esa línea". El director general explica que el profesorado solo se puede haber visto sorprendido en parte porque "está claro que todos estamos trabajando en la búsqueda de un aprendizaje competencial".

Por otro lado, esta nueva ley también ofrece una mejor atención inclusiva a la diversidad ya que otorga mayor libertad para que el profesorado desarrolle su actividad en el aula. "Eso también trae aparejada más responsabilidad y trabajo porque los currículos ahora están muy abiertos", relata el director general, quien concluye que "parecía que el profesorado se ha perdido porque estaba acostumbrado a que la metodología y los currículos se les diera totalmente vinculado pero ahora va a ser preciso realizar ese trabajo de conexión".