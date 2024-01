La popularidad de términos como "zombi" nos transporta a mundos de fantasía y terror, alejados de nuestra realidad. Sin embargo, durante el año pasado, se planteó la posibilidad de que el famoso hongo que infecta a la humanidad en la serie "The Last Of Us" fuera real, aunque sin indicios de transformarnos en zombis. Este hongo, que parasita insectos y altera su sistema nervioso para controlar su voluntad, se reveló como un hecho natural.

Los entornos naturales a menudo inspiran la ficción y, en este caso, el Parque Nacional de Yellowstone en Wyoming, Estados Unidos, fue escenario de la propagación lenta pero eficaz de un agente patógeno. Este agente causa una enfermedad neurológica letal en animales de la familia de los cérvidos, conocida como enfermedad del desgaste crónico o CWD por sus siglas en inglés. Esta enfermedad, bautizada con el inquietante nombre de "ciervo zombi" debido a sus notorios síntomas de deterioro físico y neurológico, es una afección neurodegenerativa causada por un prión, una partícula proteica sin ADN que puede replicarse de manera infecciosa en el cuerpo del huésped, provocando daños irreparables en el cerebro y el sistema nervioso. A diferencia de un virus, bacteria o hongo, el prión causa la CWD mediante el desarrollo anormal de proteínas, acumulándose especialmente en el encéfalo del animal afectado. La enfermedad progresa lentamente, con un periodo de gestación de aproximadamente 12 meses antes de que aparezcan los síntomas, los cuales empeoran con el tiempo. Lamentablemente, no existen tratamientos ni vacunas para esta condición mortal. No se da en los humanos Los síntomas incluyen pérdida de masa corporal, debilidad, babeo, letargo, pérdida de equilibrio, incapacidad para mantener erguida la cabeza y mirada perdida. La transmisión ocurre por contacto con los priones presentes en fluidos corporales, tejidos, músculos o incluso por contaminación ambiental. Se sospecha que el consumo de carne de animales enfermos puede causar esta enfermedad, y aunque actualmente solo se ha confirmado en cérvidos, algunos estudios plantean riesgos potenciales para primates y ratones. Aunque no hay pruebas de transmisión a humanos, desde 1997 la Organización Mundial de la Salud advierte sobre evitar que los agentes infecciosos responsables de enfermedades priónicas ingresen en la cadena alimentaria humana.