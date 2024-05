Flora Almeida y Jeremías Delgado: «Empezamos hace 25 años en la fiesta por el cariño al pueblo»

¿Quiénes son Flora y Jeremías?

Un matrimonio del campo nacido y criado en Santa María de Guía. Llevamos casados 50 años y de novios siete. Llevamos juntos toda la vida, desde que éramos jóvenes hasta ahora, que tenemos 71 y 74 años.

¿Cómo empezaron?

Nuestros comienzos fueron hace 25 años, cuando vinimos a las fiestas y nos dio por participar y así hasta el día de hoy.

¿Quién les animó a participar en esta fiesta?

Alguno de los organizadores, que vio el cariño que le teníamos al pueblo y pensaron en nosotros para estas fiestas.

¿Eran cocineros desde antes de comenzar en este puesto de tortillas, o estrenaron sus cualidades aquí?

Comenzamos aquí por primera vez porque teníamos muchas ganas de formar parte de estas fiestas, y no nos arrepentimos de nada. Estamos enamorados de Montaña Alta y eso va a permanecer siempre.

¿Qué cocinan en el puesto?

Tortillas con o sin miel, según lo prefiera la gente. Es algo que gusta a todos los públicos y se vende muy bien a cualquier hora del día. Nosotros llevamos toda la mañana haciendo y ya casi no nos queda masa para lo que resta de día.

¿Tienen ganado?

Tenemos una cabra para leche en nuestro terreno de barranco de Pinar, pero todo es de consumo propio. A veces, cuando sobra leche, Flora hace queso para la casa. De toda la vida la hemos llamado Jaira, y tanto tiempo haciéndonos compañía, ya es parte de la familia.

¿Les gusta el queso?

A Flora no, pero a mí si, todos los tipos y a cualquier hora del día. Flora, a pesar de que cuando tiene tiempo y leche de sobra lo hace, no le gusta comérselo por la textura que tiene. Pero no pasa nada, me lo como yo.

¿Qué opinan de la calidad del queso de Gran Canaria?

El queso de aquí es muy bueno, pero en la Península también se hace buen queso, no podemos echarnos flores y despreciar lo de los demás, porque también los ganaderos de fuera hacen un buen trabajo.

¿Tienen hijos y nietos?

Tenemos dos hijos, un macho y una hembra, y lo mismo con los nietos. El sábado por la noche nos acompañaron en el homenaje, pero hoy no vinieron porque todos estudian o trabajan.

¿Cómo ven los relevos generacionales?

No los hay. La juventud apenas trabaja y se dedica a otras cosas. Mientras que los mayores no hacemos más que mirar al pueblo, los jóvenes tienen la cabeza en otro sitio.

¿Ellos no se plantean coger el relevo de ustedes?

No. Ellos están a otras cosas, y aunque sienten orgullo por lo que hacemos, no se ven en estos puestos.

¿Tienen algo plantado en el terreno?

Tenemos papas. De hecho, todos los kilos de papas arrugadas que se han vendido son de nuestros terrenos. Hemos traído 135 kilos, y desde el viernes hemos estado lavándolas y mimándolas para que hoy la gente se las coma con gusto.

¿No se plantean dejar los terrenos?

Nunca. Mientras la salud nos lo permita, esto nos da mucha vida a ambos y estamos muy felices con lo que tenemos. Hay cosas que nunca cambian, y esta es una de ellas.

Acaban de ser homenajeados. ¿Cómo se sienten después del reconocimiento?

Estamos muy felices por el homenaje, porque esto es algo que se vive una vez en la vida y nosotros lo vivimos de la mejor manera uqe lo pudimos hacer. Fue un orgullo y una ilusión muy grande. Nos han reconocido por las labores que hacemos y los años que llevamos aquí al frente de las fiestas, ayudando y colaborando.

