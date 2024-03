Buena noticia para las personas divorciadas: tienen derecho a la pensión de viudedad en estos casos

La pensión de viudedad es, tal y como reconoce la página oficial de la Seguridad Social, "una prestación económica que consiste en una pensión vitalicia que se concede a quienes hayan tenido vínculo matrimonial o fueran pareja de hecho con la persona fallecida y reúna los requisitos exigidos".

Desde el punto de vista social, la pensión de viudedad es una importante ayuda que se destina a todas aquellas personas que han tenido que afrontar el fallecimiento de la persona con la que mantenían una relación.

Se trata de una pensión vitalicia que se puede cobrar a partir de que quede acreditado un periodo de cotización (en el caso de los trabajadores, en los pensionistas no es necesario) de "500 días dentro de un período ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento o 15 años a lo largo de toda la vida laboral" en caso de alta en la Seguridad Social o de "15 años a lo largo de toda la vida laboral" en caso de que el fallecido no estuviera dado de alta.

Cuánto dinero se cobra en la pensión de viudedad

La pensión de viudedad que percibe la pareja de la persona fallecida se calcula básicamente en función de dos factores: en primer lugar, cuánto haya cotizado el contribuyente que ha perdido la vida y el porcentaje que corresponda aplicar a esta base reguladora en función de las condiciones que tuviera la persona fallecida.

Una reciente buena noticia ha sido la decisión del Gobierno de revalorizar en 2024 las pensiones de viudedad con cargas familiares hasta un 14,1% de lo que se encontraban: un importante incremento en la nómina de todas las personas que dependen de esta ayuda.

Pensión de viudedad para personas divorciadas

Según la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) las personas divorciadas y separadas también tienen derecho a cobrar la pensión de viudedad cuando su expareja ha fallecido y cumplen ciertos requisitos.

Pero, a pesar de que se trata de un derecho reconocido, no se aplica a todos los casos y hay que revisar cada caso particular y su situación específica para determinar si tendrá o no derecho a cobrar la pensión de viudedad.

La propia página de la Seguridad Social apunta a que "en caso de divorcio, cuando haya más de un beneficiario, la cuantía de la pensión será proporcional al tiempo de convivencia matrimonial, garantizándose el 40 por ciento a favor del cónyuge superviviente".

En cualquier caso, siempre es importante acudir a un profesional para recibir el asesoramiento adecuado cuando vayamos a solicitar la pensión por viudedad y nos hayamos divorciados o separado de nuestra pareja de hecho o cónyuge.