La ULPGC trabaja en una guía docente para «entrenar» en el empleo de la IA

La Gerencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) trabaja en la creación de un panel de expertos en las distintas áreas de conocimiento de la institución para elaborar una guía de recomendaciones dirigida a profesores, investigadores y alumnado con el objetivo de impulsar y «entrenar» en el buen uso de la inteligencia artificial. En octubre de 2023 se puso en marcha un proyecto piloto dirigido a introducir la IA para facilitar la labor del personal docente e investigador (PDI) a través de la herramienta de Microsoft para corporaciones Bing IA. Ahora se da un paso más para eliminar «reticencias», aclarar dudas y acompañar en el empleo de esta tecnología.

«Con la herramienta de Microsoft Bing IA, detectamos que hay personas que tienen reticencias a su utilización, y una cierta desorientación sobre hasta qué punto se puede utilizar, y en torno a como detectar el uso excesivo o el mal uso de la IA por parte de los estudiantes. En ese sentido, estamos trabajando en la preparación de un panel de representantes de distintas titulaciones, para generar una serie de recomendaciones en torno al uso adecuado de la IA», anunció Abraham Rodríguez, vicegerente de Agenda Digital de la ULPGC.

El objetivo final es elaborar un folleto de recomendaciones para el profesorado y los estudiantes, en línea con las recomendaciones que existen en las instituciones académicas que más han avanzado en el empleo de la IA.

Espíritu crítico

«No tiene ningún sentido prohibir el uso de la IA generativa, todo lo contrario, estamos a favor de que la utilicen tanto los profesores como los estudiantes, porque no se pueden poner puertas al campo. Lo que tenemos que hacer es aprovechar para que las nuevas generaciones desarrollen un espíritu crítico».

En el marco del panel de expertos se debatirán acciones a emprender, tales como que los propios proyectos docentes incorporen el uso de la inteligencia artificial, de qué forma se permite o no su uso, y en qué materias concretas no sería recomendable su utilización. «Esto es como lo que pasó en su momento con la calculadora, al principio decían que los alumnos iban a olvidar hasta sumar si usaban la calculadora en clase, y ahora no tiene sentido esa discusión. Como tampoco tiene sentido prohibir la IA, es una herramienta que los estudiantes usan y la van a seguir utilizando, lo que hay que hacer es interaccionar con ellos para que hagan un buen uso, y ahí podemos crecer todos», apuntó el responsable de la Agenda Digital de la ULPGC.

Rodríguez adelantó que en las próximas semanas se reunirá con representantes de todas las áreas de conocimiento de la ULPGC, para conformar el panel de expertos que, en el plazo aproximado de uno o dos meses redactará una guía con recomendaciones básicas, para fomentar, facilitar o contemplar el uso de la IA entre el personal docente e investigador y los estudiantes.

Límites y sesgos

Abraham Rodríguez hizo especial hincapié en la importancia de la información que se genere a través del citado panel para difundir los límites y sesgos de la IA y desarrollar el espíritu crítico de los usuarios.

«A la hora de su uso, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la IA tiene muchos límites, se equivoca y, sobre todo, a nivel de investigación, cuando le pides citas bibliográficas muchas veces se las inventa. De ahí la importancia de explorar esos límites, que los estudiantes y profesores sean conscientes de los mismos y no se crean todo lo que redacta aunque tenga sentido o buena apariencia, porque a veces no es cierto».

También alertó de los sesgos que tienen las herramientas actuales de inteligencia artificial. «Por ejemplo, si le pides a la IA que cree la imagen de una persona al frente de la presidencia de un país, te va a dibujar un hombre blanco, rubio, entre 50 y 60 años, pero no una mujer, ni de color. La IA tiene estos sesgos porque básicamente lo utiliza el primer mundo, que es el que tiene acceso, la IA aprende de lo que nosotros le preguntamos y le transmitimos esos sesgos, al final todo se canaliza en las respuestas que la propia IA se inventa».

Ventajas

No obstante, el vicegerente de la ULPGC defiende las ventajas que tiene esta herramienta, desde el aumento de la productividad, para diseñar exámenes, el ahorro de tiempo, reducir la carga burocrática, eliminar las barreras idiomáticas... La clave, por tanto, es la formación, conocer los puntos débiles de la inteligencia artificial, los límites legales... «Hay que tener en cuenta, a la hora de hacer un trabajo, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual, que quede reflejado en cada trabajo que entregamos si he usado la IA, de qué modo y hasta dónde, y que parte es exclusiva del autor del mismo. Cuando saquemos las recomendaciones, impartiremos formación y charlas focalizadas, para que la gente plantee sus dudas y se manifieste en una dirección u otra».