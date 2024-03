“¡Van a matar a los perros!”: enfado en Tegueste con el cura por lanzar voladores desde las 7 de la mañana

El lanzamiento de voladores junto a un repique de campanas a las 7:00 horas en el marco de las Novenas de Dolores de Tegueste, una costumbre del municipio, se ha convertido durante la jornada de este jueves en protagonista de un vídeo que ha circulado por WhatsApp y en el que unos vecinos muestran su malestar. “¡Van a matar a los perros!”, se escucha decir al autor de la grabación.

Néstor Alonso, de 38 años, es el vecino que denuncia. Reside en las inmediaciones de la iglesia de San Marcos Evangelista y asegura estar superado por la situación. En las imágenes se le ve caminando con su perra por la plaza cuando empieza el repique. Se comprueba cómo el animal se inquieta con los voladores. “¡Duna, ven aquí!”, le dice Alonso.

Bastante afectado, explica a este periódico que su disgusto es por el daño a los animales y que el mayor problema no son las campanas, sino los voladores. “Las campanas, sí, vale… pero ¡estos bombazos no, hombre!”, apunta en el vídeo. Otra persona que también pasea a un perro coincide con él.

“Lo estoy grabando para los medios de comunicación y después iré a poner una denuncia”, indica Alonso a su interlocutor. “Esto no es normal. Y encima voy ayer a hablar con el cura y me dice: ‘Pues te queda un mes así”, añade. El denunciante sostiene que el problema se viene produciendo “segurísimo” desde hace cuatro o cinco días.

La versión del párroco

Lo que apunta el párroco, José Manuel García Matos, difiere en algunos extremos. “El repique y los voladores son por las Novenas de Dolores a lo largo de esta semana. Comenzaron el martes. El comentario de que le queda un mes no es correcto y no fue mío, sino de otro vecino que también estaba en la plaza”, expone el sacerdote de origen palmero.

“En Semana Santa no recuerdo si hay voladores, ya que esa parte no corresponde a la parroquia, sino a tradiciones vecinales del pueblo”, continúa García Matos, que es titular de San Marcos Evangelista desde 2020. “En cuanto a las campanas, sí que hemos pensado apagarlas por la noche, pero un gran número de vecinos manifiestan que no solo no les molesta, sino que reflejan una identidad del pueblo que no quieren perder”, expresa.

Asimismo, Matos afirma: “Los voladores de la mañana comenzaron el martes con las Novenas; por tanto, ayer [en referencia al miércoles] fue el segundo día, por lo que el comentario de varios días no es del todo correcto”. Y completa: “Cuando ayer ese vecino se acercó a la plaza dirigiéndose a mí es que ni le entendía a qué se refería, al igual que el resto de personas que estaban conmigo”.

Este periódico ha contactado con el Ayuntamiento de Tegueste para conocer su versión de los hechos y sobre la imposibilidad que sostiene Néstor Alonso que encontró para tramitar una denuncia en la Policía Local, pero no ha sido posible conocer su versión sobre este caso en el que el derecho a un entorno libre de ruidos y el bienestar animal, por un lado, colisionan con la tradición local, por otro.