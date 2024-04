El infierno de una canaria que espera por su cuarta operación de rodilla

La vida de Conchi dio un vuelco el 9 de febrero de 2020, cuando algo tan rutinario como guardar una manta en el armario terminó en un accidente inesperado. Al descender de la silla, sufrió una fractura en la meseta tibial de la rodilla y desde entonces, su situación no ha hecho más que complicarse. Ha tenido que someterse a tres operaciones quirúrgicas y actualmente espera una cuarta, prevista desde enero de este año.

Conchi, residente en La Palma, se siente abandonada por el sistema médico, acusándolo de negligencia por haber rechazado inicialmente la opción de colocarle una prótesis que podría haber aliviado su condición. Actualmente, según ha contado a los micrófonos de COPE Canarias, su subsistencia depende de una bolsa de alimentos mensuales proporcionada por el Ayuntamiento de Breña Alta, pues no cuenta con ningún tipo de ingreso económico.

Ella continúa luchando para que se le reconozca oficialmente su discapacidad. Los médicos ya le han advertido que no podrá volver a llevar una vida normal, enfrentándose a limitaciones significativas como no poder estar de pie por periodos prolongados o levantar peso, además de que el dolor se ha extendido hasta la cadera. Esta situación la ha llevado a desarrollar una profunda depresión.

Aunque su familia le ofrece todo el apoyo posible, no siempre es suficiente. Conchi prefiere no depender constantemente de sus hijos para que ellos puedan llevar una vida normal, pero tareas diarias como la limpieza del hogar se han vuelto un desafío insuperable para ella. Además, su única fuente de alimentación es la ayuda que recibe del ayuntamiento, dado que no tiene acceso a otras ayudas económicas o al desempleo.