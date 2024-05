Cinco pizzerías de Las Palmas, entre las 50 mejores de España

Ya no sorprende a nadie que Canarias se haya consolidado como un referente mundial en gastronomía. Las Islas atraen a miles de visitantes que no solo buscan disfrutar de sus paisajes y clima, sino también deleitarse con la amplia variedad de cocinas que ofrecen. En las últimas décadas, cientos de chef y restauradores han decidido establecer sus restaurantes en el entorno canario, lo que ha aumentado la riqueza de la oferta del archipiélago.

Una de las protagonistas del ecosistema gastronómico canario es la cocina italiana, tan venerada en todo el planeta. 50 Top Pizza, la primera guía internacional del sector, ha publicado su listado anual de mejores pizzerías europeas. Entre las muchas clasificaciones que han presentado, se encuentra la de mejores pizzerías independientes de España. En ella nos encontramos con cinco espectaculares restaurantes ubicados en la provincia de Las Palmas.

7 SENSI, La pizza napoletana (Lanzarote)

Situado en Playa Blanca, Lanzarote, se ha ganado una gran reputación entre los amantes de la auténtica pizza napolitana. Los propietarios son de origen italiano y preparan las pizzas siguiendo la receta tradicional napolitana, con una masa fermentada durante varios días para lograr una textura excepcional. Los ingredientes son de alta calidad y se añaden a la masa con gran cuidado antes de cocinarla en un horno impresionante, resultando en una pizza de sabores frescos y auténticos. El ambiente del restaurante es acogedor y refleja perfectamente el espíritu de la isla, según recoge en la guía 50 Top Pizza.

LACAN (dos restaurantes en Gran Canaria)

LACAN cuenta con dos restaurantes en Las Palmas de Gran Canaria, ambos especializados en la auténtica pizza napolitana:

Primero de Mayo : situado en Avenida Primero de Mayo, 18, este restaurante ofrece un ambiente acogedor y pizzas preparadas en un horno de leña, siguiendo la tradición napolitana. Tiene grandes críticas en las diferentes webs de reseñas.

: situado en Avenida Primero de Mayo, 18, este restaurante ofrece un ambiente acogedor y pizzas preparadas en un horno de leña, siguiendo la tradición napolitana. Tiene grandes críticas en las diferentes webs de reseñas. Plazoleta Farray: ubicado en la Calle Fernando Guanarteme, 43, este local también destaca por su auténtica pizza napolitana y su ambiente agradable, perfecto para disfrutar de una buena comida en una localización fantástica.

Según 50 Top Pizza, LACAN en Las Palmas de Gran Canaria destaca por la alta calidad de sus pizzas, elaboradas con masa de larga fermentación y ingredientes de primera. El ambiente en ambos locales es cuidado y el servicio es amigable. Sus pizzas, como la clásica Margherita y otras con diversos quesos y mermelada de higos, son altamente recomendadas.

Mamma Mì (Lanzarote)

Fundada por Maurizio Ferrillo y Fabrizio Vaio en 2022, Mamma Mì se esfuerza por recrear un auténtico rincón de Nápoles en Playa Honda, ofreciendo una experiencia completa de la tradición napolitana. Cada detalle del restaurante, desde las decoraciones hasta la preparación de la comida, evoca el espíritu y la elegancia de Italia. La pizzería es conocida por sus pizzas hechas con masa de larga fermentación y ingredientes de alta calidad. La ambientación del lugar, con estampados icónicos y detalles tradicionales busca ofrecer a los clientes una auténtica experiencia napolitana.

Una de las pizzas que puedes encontrar en Mamma Mì. / Tripadvisor

Vulcanico (Gran Canaria)

Ubicado en la calle León Tolstoi en Las Palmas de Gran Canaria, Vulcanico ofrece un ambiente acogedor con un menú extenso que incluye platos de pasta, antipastos tentadores y pizzas al estilo napolitano, bien elaboradas y generosamente cubiertas. También cuentan con una buena selección de vinos, cervezas y cócteles.

Siete españolas entre las mejores 50 europeas

Napoli on the Road, ubicada en Londres, ha sido seleccionada como la mejor pizzería del 50 Top Pizza Europa de este año, una lista que excluye las pizzerías italianas, las cuales tienen su propia clasificación que se dará a conocer en julio en Roma. El segundo lugar fue otorgado a Sartoria Panatieri en Barcelona, que aunque ganó en la edición anterior, esta vez tuvo que conformarse con no mantener el primer puesto. En tercer lugar, Via Toledo Enopizzeria en Viena desplazó a 50 Kalò de Londres, de Ciro Salvo, que había liderado la guía desde su primera edición, alcanzando esta vez el cuarto puesto.

España, por su parte, logró incluir siete establecimientos en la lista. En el top 10 se encuentran Baldoria (Madrid, en el puesto 5), La Balmesina (Barcelona, en el puesto 9) y Fratelli Figurato (Madrid, en el puesto 10). Todo un éxito para el sector de la restauración española.