Pizzería LACANDELLA: La historia de la pizza napolitana en Canarias, apoyando el campo canario

En una época donde los restaurantes de comida rápida han tenido que re inventarse y darle una vuelta de rosca tanto al producto como la propuesta gastronómica integral, la pizza ha sido de los que mas se ha elevado hacia un nivel superior. Tal es así, que el estilo de pizza napolitana, que el 14 de febrero de 2008 la norma fue publicada en el B.O. de la Unión Europea y el 4 de febrero de 2010 se reconoció oficialmente como Especialidad Tradicional Garantizada de la U.E. Y como colofón, en 2017 la UNESCO declaró la pizza napolitana y el arte de su preparación como parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Debido a su proceso artesanal integral desde la preparación de la masa hasta el estirado, horneado y topeado para llegar a la mesa.

Las primeras referencias conservadas sobre pizza napolitana datan de 1715 a 1725. Vincenzo Corrado escribió a mediados del siglo XVIII un valioso tratado sobre los hábitos alimenticios de la ciudad de Nápoles, donde observó que la gente tenía la costumbre de guarnecer la pizza y los macarrones con tomate. La combinación de estos productos y sus comentarios dieron de hecho inicio a la reputación gastronómica de Nápoles y atribuyeron a Corrado un papel importante en la historia de la gastronomía. Estas mismas observaciones suponen la fecha de nacimiento de la pizza napolitana, un fino disco de masa con tomate. Las primeras pizzerías aparecieron en Nápoles durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX eran un fenómeno exclusivo de esa ciudad.

Dentro de esa dinámica y debido a esta corriente a nivel mundial, la institución, que es la que se encarga de ir por todos los puntos del planeta probando las pizzas que van presentando los mejores, han celebrado el pasado fin de semana del 8 al 9 de septiembre la premiación y mención de las que merecen el reconocimiento en un listado de 150 mejores del mundo, y esta vez, nuevamente aparece en el radar una pizzería ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, conformando el bloque de pizzerías que representan a España: LACANDELLA ubicada en la Avenida Primero de Mayo 18 de Las Palmas, que nos viene deleitando con su pizza Napolitana estilo contemporáneo desde hace ya 3 años, metiéndose en la conversación con los grandes desde hace ya un año, por lo que ya a estas alturas pasa a ser una parada obligatoria para probar estas obras de arte.

Sus ingredientes, aunque muchos son italianos con D.O.P., también se ha adaptado el producto al mercado local para el apoyo de los agricultores canarios, en su búsqueda de utilizar la más fresca de las calidades, en donde los propios cocineros se trasladan a las fincas para seleccionar de mano de los agricultores canarios los mejores productos de la huerta grancanaria. A destacar una de sus pizzas de temporada concretamente “La Afortunada” esta hecha con queso de Valsequillo, chorizo de Teror, miel y nueces de medianías. Y como delicatessen en Navidades sacan una pizza hecha con Salmón de Uga de Lanzarote.

Federico López Varela, manager de LACANDELLA declara: “Llevaba muchos años viviendo en Gran Canaria y estoy enamorado de la isla, pero estuve par de meses trabajando fuera cuando me llega la propuesta del proyecto de LaCandella. Una de las cosas me más me enamoraron del proyecto fue la pizza napolitana, el arte que conlleva y la cantidad de detalles que hay q tener en cuenta para la correcta realización. Como argentino tengo una conexión bastante cercana con Nápoles más que con otra parte de Italia porque nosotros tenemos un ídolo nacional nuestro que también era de los napolitanos (Diego Armando Maradona). Me atrapó todos los detalles que conlleva la pizza napolitana, la elaboración y su cuidado para llegar al producto final, por lo que traer está clase de pizza a mi tierra adoptiva me parecía algo distinto y que tiene un potencial muy grande. Además de apoyar al campo canario, como a mis amigos de la finca de Hoya Ponce, ubicada en San Lorenzo una de las fincas proveedoras. Estoy muy contento de formar parte de este proyecto y super agradecido del equipo de trabajo que tengo, porque sin ellos no habría llegado a ningún lado y son todos unos artistas y sin su esfuerzo y la dedicación y la profesionalización que tienen ellos no podríamos haber llegado a que nos mencionado en tantas premiaciones y que nos estén mirando de todos lados y del mundo.”

Hay que recordar que La Candella fue nombrada mejor restaurante italiano del todo el territorio español por Just Eat en la pasada primavera. Además ganaron el galardón al mejor restaurante de las islas canarias en 2021, además de la mención dentro de los 150 mejores pizzerías de España y del mundo.