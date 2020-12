El incendio que afectó esta tarde a Jardina, en la zona de Las Mercedes (San Cristóbal de La Laguna) quemó 40 hectáreas. El Cabildo de Tenerife activó el protocolo correspondiente y actuaron medios del BRIFOR, un helicóptero Ecuriel, bomberos del Parque de La Laguna y Santa Cruz, además de bomberos voluntarios de San Cristóbal de La Laguna y Tegueste.

Una casa ha sido desalojada y al menos un coche ha resultado calcinado.

Ante el rápido ascenso de las llamas hacia las zonas de Valle Tabares y Valle Jiménez el Cabildo de Tenerife movilizó de inmediato varios medios, entre ellos el helicópter Ecuriel HB1 de la Brigada Forestal (Brifor) y el Consorcio de Bomberos de Tenerife. También participaron en el operativo un vehículo de alta movilidad táctico (Vamtac), dos autobombas, un técnico y un agente de Medio Ambiente.

El trasfondo de la limpieza

"No nos dejan limpiar alrededor de las casas y esto es lo que pasa", se quejó otro residente en la zona. "Pides ir a recoger leña seca y no te dejan", afirmó el mismo vecino. "Es una locura que no limpiemos más los montes", aseguró un segundo, que admitió que por la mañana estuvo en el incendio acaecido en La Orotava. "Esta mañana estuve en El Teide y, mientras bajaba para aquí, me encontré con que toda la carretera estaba llena de pinocha", denunció.

"En la época de nuestros abuelos no ocurrían estos incendios, y entiendo que se dejen un par de centímetros de pinocha, pero no 70, como hemos visto hoy en las cunetas", insistió. La limpieza de los montes es algo que prácticamente todos los vecinos criticaron mientras miraban atentos cómo el helicóptero depositaba grandes bolsas de agua.

Poco después comenzó a descender desde el bosque de Las Mercedes la clásica "bruma lagunera". "Esto ayudará a que deje de prender", argumentaba otro vecino esperanzado, pues el viento estaba ejerciendo una presión igualmente importante.

Finalmente, unas tres horas después del comienzo del incidente, sobre las 20:30 horas, las llamas comenzaron a remitir, así como la gran nube blanca y gris.