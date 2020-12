Pedro, de 34 años, ha sido protagonista en los últimos días. ¿La razón? Un vídeo en el que recibe un fuerte golpe en la cara en la Plaza Santo Domingo de Vegueta. Tras la agresión, se golpea la cabeza contra un banco y queda noqueado en el suelo.

Días después, la Guardia Civil, a través de sus redes sociales, pidió la colaboración ciudadana para intentar encontrar a los agresores. Hoy Pedro ha salido en RTVC explicando lo sucedido en Vegueta.

"Me dieron 5 euros para que me dejara pegar un cachetón", afirma el agredido. El hombre no va a denunciar a los agresores porque "dio el consentimiento" al aceptar el dinero.