Lina, la amiga que la noche del viernes al sábado estaba con Samuel Luiz, cuando fue agredido hasta la muerte en la confluencia del paseo marítimo con la avenida de Buenos Aires, ha relatado en varios medios de comunicación cómo se desarrollaron los hechos. Asegura que no conocían a los agresores de antes y que el asalto se desencadenó porque ellos estaban haciendo una videollamada. Entonces, un chico, que iba acompañado de una joven, pensó que les estaban filmando a ellos y les gritó que parasen de grabarlos. Ellos les explicaron que no eran ellos el objetivo de sino que estaban haciendo una videollamada. "Dirigiéndose a Samuel volvió a decirnos, para de grabarnos si no quieres que te mate, maricón", recuerda Lina que le dijeron y así se lo hizo constar también a la Policía en su declaración.

Samuel, según relata Lina, le dijo: "maricón, ¿de qué?" y, a partir de ahí, el agresor se fue corriendo hacia él y empezó a "empujarlo" y a pegarle. Para entonces, un chico que pasaba por allí, logró coger a Samuel y evitar que le siguiese agrediendo este otro joven. "Yo entonces ya estaba más tranquila y Samuel me dijo sus últimas palabras, que mirara a ver si estaba el móvil por ahí", rememora Lina.

Ella se fue para ver si encontraba el teléfono de su amigo pero no lo encontró, cuando se giró, "había un montón de gente corriendo", entonces, ella empezó a pedir auxilio a gritos y a pedirles a los que estaban agrediendo a Samuel que parasen de hacerlo, aunque ya no lo veía, pero no lo hicieron. Cuando ella llegó lo encontró inconsciente. Un hombre le ayudó a ponerle de lado hasta que llegaron los sanitarios y los agentes de la Policía Local. "Yo creo que el chico ya quería pela y como vio que nosotros estábamos como un móvil, nos dijo algo, porque no es normal que por esa tontería se llegue a la situación de matarlo", comenta Lina.

La amiga de Samuel recuerda que, en esta segunda agresión en la que participaron siete personas, le gritaban "maricón de mierda" mientras le pegaban, por eso consideran que es un crimen homófobo.

La subdelegada del Gobierno, María Rivas, ha explicado esta mañana que todas las líneas de investigación están abiertas y ha pedido "prudencia" para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado puedan investigar el caso y puedan efectuar las detenciones. Por ahora, a pesar de que desde el momento de los hechos los agentes han tomado declaración a varias personas no se han producido arrestos.