La autopsia preliminar de Esther López, la joven hallada muerta en Traspinedo, ha confirmado que tenía una fractura de cadera y un latigazo cervical. La Guardia Civil cree que fue embestida por la espalda justo en la curva y que el golpe la proyectó hacia la cuneta donde fue encontrada. Los informes apuntan a que se podría haber salvado si la hubieran auxiliado.

La gran novedad de la investigación es que "Esther fue abandonada viva en la cuneta" y Rendueles da más detalles: "La persona o personas del todoterreno que atropellaron a Esther, se bajaron del coche, colocaron el cuerpo en la cuneta y le lanzaron el móvil y su mochila", apuntó el periodista Luis Rendueles en 'El Programa de Ana Rosa'.

La víctima fue depositada en el exterior de la carretera tras haber sufrido un fuerte impacto. "Las lesiones, certificadas tras la primera autopsia, son de una fractura de la cadera y las lesiones del bazo, que eran bastante serias".

El latigazo cervical que sufrió la víctima era menos importante", detalla el periodista. Por otro lado, los agentes creen que el vehículo es un todoterreno porque el golpe se realiza en una zona "alta del cuerpo". Además, Luis Rendueles declara que "si las personas que la atropellan la hubiesen llevado a un hospital o hubiesen avisado, Esther López estaría viva...".

Por otro lado, el periodista explica que durante la madrugada del 12 de enero "la temperatura era de 7 u 8 grados bajo cero", por lo que Rendueles dice que "los agentes creen que muere por las lesiones del bazo y por el frío".

Por último, sobre la muerte de Esther López, el periodista aporta un detalle muy importante sobre el cadáver: "El senderista encuentra a la víctima con una mejilla apoyada en el suelo, no es una posición típica de un atropello, cuando hay un atropello digamos que el cuerpo queda en una posición desordenada".

Búsqueda del conductor

La Guardia Civil busca al conductor que pudo atropellar a Esther López en Traspinedo. "La curva que hay no puede ir a mucha velocidad", explica un hombre. "Fijo que no llevaba tanto tiempo", comenta otro vecino. "Que no, la han puesto ahí", señala otra vecina sobre el caso. Por la altura de Esther y las lesiones buscan un todoterreno o una pic up.

Los investigadores han cruzado las antenas de telefonía y las cámaras de la carretera para centrarse en una lista reducida de personas: ya tienen práctica en investigar modelos de coches a través de los faros. Lo hicieron en el caso de Diana Quer para llegar al vehículo del Chicle.

"Pasan coches, furgonetas, no se ve de nada", comentan otros vecinos sobre la zona en la que habrían sucedido los hechos. El coche del amigo que la dejó en la carretera despues de discutir con ella fue inspeccionado por dentro y aunque no había signos aparentes, un golpe podría haber pasado desapercibido.

De momento la jueza mantiene la condicion de investigados de los amigos de Esther. El móvi se apagó antes de las seis de la madrugada; por la batería o por el golpe, ya lo saben. A falta de la autopsia definitiva y hora de la muerte también saben que Esther podría haberse salvado si la hubieran auxiliado.