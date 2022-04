La agresión grupal de escolares a una niña de 11 años en Alicante se repitió varias veces el mismo día

Todavía fue peor. Tras hacerse pública la brutal paliza que una niña de once años recibió por parte de siete compañeros -seis chicas y un chico-, un familiar cercano a la víctima le hizo llegar a su madre nuevas grabaciones (hechas con un móvil) de agresiones a la menor. Realizadas por los mismos protagonistas, las imágenes coinciden con distintos momentos del episodio que ya se conocía, pero además desvelan otras, igual de violentas, que supuestamente tuvieron lugar el mismo día.

El nuevo escenario de la agresión en grupo es el acceso al consultorio médico de Benejúzar (Alicante). La niña agredida aparece en un primer plano preguntando primero si "después de esto" se puede ir ya a su casa. Todos los implicados, casi al unísono, le responden negativamente y entre risotadas le recomiendan que "no le diga cositas a su madre". Sin mediar palabra, le sujetan del pelo y la arrastran varios metros por el suelo. Después se sucede una lluvia de golpes y patadas. Uno los miembros de la pandilla grita que ya vale. Otra secuencia en el mismo lugar muestra cómo varios de los adolescentes se encaran a la chica, le gritan y le insultan. La víctima, que tuvo que llevar collarín tras estas palizas, apenas reacciona, bloqueada. En un momento se paran. Hay un testigo de la escena, que no sale en el plano, al que le dicen que lo que ocurre "es diversión". Ahora se ha dado a conocer que la paliza en el aseo de la biblioteca de Benejúzar, que recogió Información, no solo fue grabada, también retransmitida por videollamada a otros menores. Y que no se limitó a 45 segundos. Son cinco interminables minutos de vejaciones y golpes, en los que la voz cantante de la "actuación" la tiene el único chico del grupo de adolescentes, el que realiza la llamada.

Una de las palizas no solo fue grabada con teléfono móvil: más de cinco minutos fueron retransmitidos por videollamada a otros adolescentes que estaban siguiendo la secuencia

Otro de los vídeos se recrea en el llanto desconsolado de la menor después de haber recibido la lluvia de golpes mientras los agresores se mofan. Los padres han puesto en conocimiento las nuevas pruebas de las agresiones ante la Fiscalía de Menores, que investiga el asunto. Un mando de la Guardia Civil recopiló los nuevos vídeos el pasado lunes en una reunión en la que estuvieron presentes los padres, personal del Ayuntamiento y del Colegio Antonio Sequeros. Un protocolo con el que se está intentando abordar este caso de acoso escolar y tomar medidas. La Fiscalía sin embargo apenas tiene margen para actuar.

Los agresores, con edades comprendidas entre los 10 y los 13 años, no tienen responsabilidad por los actos de índole penal que hayan cometido (la ley la establece a los 14) y no se les puede investigar, aunque los padres de los implicados -que están identificados en la denuncia- sí pueden enfrentarse a la responsabilidad civil y a la exigencia de una indemnización por los actos de sus hijos.

Mientras los chavales implicados (a los que se les abrirá expediente de expulsión) cumplen castigos en el recreo del colegio, culpan a la víctima y a sus padres por haber hecho público el asunto. En Benejúzar todos se conocen y para esta niña, que "no ha levantado cabeza" desde que fuera agredida, es aún más duro.