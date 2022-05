La investigación para esclarecer la muerta de Esther López continúa. Las declaraciones de los amigos de la víctima se contradicen, las dos últimas personas que estuvieron con ella dan versiones opuestas. Carolo desmiente la declaración de Óscar y asegura que "no sabe si quería seguir de fiesta".

Traspinedo se vuelca con la familia y también acusan al principal sospechoso. A la familia "les cuesta mucho pensar que el cuerpo estuviera ahí desde el principio y apuntan hacia Óscar" que bebió "10 o 12 cervezas", tomó coca y gastó 400 euros en el bar la noche que desapareció Esther López, según informa OK Diario.

La declaración de Carolo, el hombre al que el sospechoso de Traspinedo apunta como pareja de la mujer desaparecida, desmonta parte de la versión que ofreció a la juez. Otro testimonio, el de ex pareja del investigado, asegura que “cuando salía bebía bastante. A veces se iba el viernes y volvía el domingo”.

Óscar, principal sospechoso

Óscar ha declarado hasta en seis ocasiones, tanto como testigo como investigado, y se encuentran contradicciones en relación a la tecnología. La familia de Esther piensa que "no lo hizo solo, alguien tuvo que ayudarle". El sospechoso no aclara los indicios que le incriminan en el caso, contestando en varias ocasiones que "no tiene explicación", y desvía las culpas a otros amigos de la víctima que han desmentido sus acusaciones.

Otros amigos del sospechoso declaran que "nunca les ha gustado el ambiente en el que se movía". Se pronuncian para ayudar a la Guarda Civil a elaborar un perfil de Óscar. La policía entrevista a amigos y familiares del sospechoso: "Óscar se iba a tomar una cerveza un viernes y volvía el domingo. Algunas veces tuvimos que buscarlo". El entorno señala que salía habitualmente y cometía excesos. La noche de la desaparición de Esther estuvo durante horas en un bar del municipio: "Entre las 22:40 y las 1:50 estuvieron todo el rato, de continuo, jugando a las recreativas y fueron pidiendo botellines de quintos de cerveza".

"Entiendo que le iba bien por el tipo de vida que llevaba, incluso tenía una caja fuerte con dinero, pero no sé cuánto había exactamente", señala otra testigo. Al parecer, el sospechoso incurría en comportamientos que ocasionaron problemas con su entorno y con sus propiedades. Gestiona varias empresas y tiene una casa e Valladolid: "Estuvo a punto de venderla porque tuvo problemas de liquidez. Hablamos de tres años atrás, pero esto está solventado y no conozco que Óscar tenga interés de vender su piso".