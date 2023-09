Se llamaba Enrique López y ha sido encontrado muerto a sus 22 años en Albacete. 'Kike', así le llamaban todos, llevaba desaparecido varios días y finalmente los peores presagios se convirtieron en realidad cuando encontraron su cadáver en las inmediaciones del río Júcar.

Familiares suyos, incluyendo a su madre, Rosa Pilar Sáez, expolítica del Partido Popular y antigua concejala en el Ayuntamiento de Hellín, habían denunciado su desaparición, y el Festival de música Estival Cuenca, donde un miembro de su familia trabajaba, también había hecho un llamamiento para obtener información que pudiera llevar al encuentro del joven o proporcionar pistas sobre su paradero.

Agentes de Policía, Bomberos y voluntarios de Protección Civil buscaron a Enrique durante cuatro días hasta que finalmente encontraron su cuerpo sin vida el 23 de septiembre. Se desconocen las causas de la muerte del joven.

En First Dates

Se le conoció a nivel nacional por un fugaz paso por First Dates, programa televisivo presentado por Carlos Sobera. Allí fue a encontrar el 'amor' en 2021 y protagonizó una cita de lo más curiosa. Durante la cena, enumero lo que le gustaba en un hombre: "A mí me gustan los yonquis. En plan, que esté en un banco y tú lo veas y digas: 'Puf, me va a joder la vida'. Esos son los que me gustan a mí. Los macarras, no los buenos".

Después de conocer durante un rato a su cita y ver que compartían sentido del humor, Enrique quiso repetir. "Lo quiero conocer más. Yo no sé si va a ser el padre de mis hijos, pero un buen 'parkineo' nos tendremos que meter, ¿o no?". Así concluyó una escena que se volvió popular en redes sociales.