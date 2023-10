Un amigo de Álvaro Prieto ha asegurado que el joven cordobés de 18 años no bebió nada de alcohol durante la fiesta en un local de Sevilla justo antes de desaparecer y morir electrocutado por una catenaria de un tren en la estación de Santa.

El delantero del Córdoba CF juvenil falleció sobre las 10 horas de la mañana del jueves 12 de octubre, mismo día que desapareció, y menos de tres horas después (7:22) de que enviara el último mensaje de Whatsapp a sus padres: "Voy para la parada", dijo mientras se dirigía a la estación de Santa Justa, Sevilla.

"Dijo que era futbolista y que no podía beber"

Horas antes disfrutó de una fiesta en la localidad andaluza junto a sus amigos, uno de ellos ha admitido que Álvaro Prieto no bebió alcohol: "Lo único que dijo es que él era futbolista, que no podía beber".

Por otra parte, no sabemos si es este u otro pero el mejor amigo de Álvaro estuvo con él en sus últimas horas y más tarde, tras conocer que su amigo había muerto escribió un post en Instagram en el que homenajea a Prieto: "Me siento muy afortunado de haber podido recibir ese 'te quiero bro' allí sentados en la cera de la carretera antes de entrar en la discoteca. Sé que nos vas a cuidar dese arriba, no sabes lo que te quiere la gente y la huella que dejas en el mundo es muy, muy, muy grande, de verdad", dice parte del mensaje en su cuenta de Instagram.

Tanto el lunes por la noche en el estadio El Arcángel como esta mañana en universidades y en el Ayuntamiento de Córdoba se ha homenajeado y recordado la figura del que fuera futbolista juvenil del equipo de la ciudad.

"Se le ofreció ayuda pero no la aceptó"

En relación a la investigación del caso y a lo sucedido esa fatídica noche del jueves 12 de octubre, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado hoy martes que "se le ofreció ayuda" y "se le dio la oportunidad de cargar el móvil", aunque el joven no la aceptó por la razón que fuese.

Se quedó sin batería: tenía el billete y la tarjeta en el móvil

El chico de 18 años quería coger un tren de Sevilla a Córdoba pero al quedarse sin batería y tener tanto el billete como la tarjeta de crédito en el móvil no pudo acceder a ellas ni acreditar nada. Prieto decidió colarse en las vías, dónde desapareció un par de horas y terminó subiéndose al techo de un tren que llevaba inhabilitado desde agosto para terminar recibiendo una desafortunada descarga eléctrica de la catenaria que le causó la muerte.