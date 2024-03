El guardia civil de 'La Manada' propone indemnizar a la víctima con un "plan de pago" de 10 euros al mes

Desde que los cinco violadores de 'La Manada' fueron condenados en sentencia firme en 2019, el exguardia civil Antonio Manuel Guerrero solo ha pagado 1.675 euros de los 100.000 con los que todos deben indemnizar, de forma conjunta, a la joven a la que agredieron sexualmente, grabaron y abandonaron a su suerte en un portal de Pamplona la noche de San Fermín de 2016. Ahora, según ha sabido en primicia CASO ABIERTO, Guerrero asegura que quiere "satisfacer la responsabilidad civil" que le impuso la Audiencia de Navarra y pretende hacerlo pagando a la víctima 10 euros al mes.

El exguardia civil, que cumple una pena de 17 años en el centro penitenciario de Sevilla I por violar en grupo a la chica y también, en su caso, por robarle el teléfono móvil, ha enviado una carta manuscrita al tribunal de la Audiencia de Navarra, en la que se declara insolvente, pero ofrece un "plan de pago" para cumplir con la responsabilidad civil que debe abonar.

Guerrero ha pasado 6 años y 8 meses en prisión, ya puede pedir permisos. Para concederlos, la Junta de Tratamiento tiene en cuenta si el recluso ha restituido el daño que causó, por ejemplo pagando la responsabilidad civil

"Independientemente, (de que) conste en la causa auto de insolvencia, quiero ir satisfaciendo fraccionadamente la responsabilidad civil derivada del delito por el que fui ejecutoriamente condenado, proponiendo al tribunal sentenciador un plan de pago consistente en pagos mensuales de 10 euros, en la cuenta de consignación de la Sede Judicial, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 126.1 del Código Penal", señala en su escrito, que está fechado el 9 de junio de 2022 pero entró en el juzgado el pasado 8 de noviembre.

La joven de Pozoblanco, sin resarcir

Guerrero recuerda que "también tengo que satisfacer otras responsabilidades civiles del Juzgado de lo Penal nº 1 de Córdoba", en referencia a la condena de dos años y nueve meses que él y otros tres integrantes de 'La Manada' deben cumplir por abusar sexualmente de otra joven de la localidad cordobesa de Pozoblanco cuando ella estaba inconsciente en un coche, mientras grababan todo en vídeo el 1 de mayo de 2016.

En su carta a la Audiencia de Navarra, el exguardia civil añade: "Actualmente no puedo aportar más de lo que me encuentro satisfaciendo, al encontrarme privado de libertad, pero me comprometo a satisfacer completamente la responsabilidad civil. Y, si obtuviera ingresos, me comprometo a incrementar la cuantía mensual". Y solicita al tribunal que esas cantidades "sean entregadas a los perjudicados". Es la única referencia a la víctima que el violador hace en todo el documento.

"¿Por qué te besas con uno?"

En otra carta que Guerrero envió a los medios en 2018 aseguraba que no era un violador, cuestionaba a la joven y arremetía así contra ella: "Acláranos si eran 4 o 5 (violadores), acláranos si entraste a la fuerza (en el portal de Pamplona) o a fumarte un porro. Si estás incómoda, ¿por qué te besas con uno en el portal? ¿Cómo podemos justificar la masturbación que protagonizas en el vídeo? ¿De verdad alguien se creerá que cuando tienes el pene en la mano fue porque te tropezaste y te agarraste para no caerte? Es grotesco, yo no lo veo creíble".

Igual que los otros cuatro condenados, Antonio Manuel Guerrero ha pasado seis años y ocho meses en prisión, en dos periodos de tiempo diferentes. Estuvo en prisión preventiva desde julio de 2016 hasta junio de 2018, fecha en que salió en libertad, junto al resto de miembros de 'La Manada', a la espera de que su sentencia condenatoria fuera firme.

Permisos penitenciarios

En junio de 2019, el Tribunal Supremo confirmó la condena por agresión sexual para 'La Manada' y ordenó su reingreso en cárceles distintas. Guerrero ha cumplido ya la cuarta parte de su condena, por lo que puede pedir permisos.

La dirección de la cárcel y finalmente el juez de vigilancia penitenciaria suelen conceder o denegar los permisos en base a la valoración que la Junta de Tratamiento hace del interno. Esta tiene en cuenta, además del tiempo de condena que ha cumplido el recluso, su comportamiento y otras circunstancias como si ha reconocido su delito, ha pedido perdón a sus víctimas y ha restituido el daño que causó, abonando por ejemplo la responsabilidad civil derivada de su delito.

"Entre 10 y 50 euros al mes"

Según ha averiguado este medio, hasta ahora los integrantes de 'La Manada' han pagado entre todos 37.310 euros de la indemnización. Pero casi el 70 por ciento de lo que han aportado procede de la venta de un piso que uno de ellos, el exmilitar Alfonso Cabezuelo, tenía en Sevilla y que, el año pasado, el juez ordenó embargarle y subastó para poder resarcir de algún modo a la víctima, porque hasta ese momento los cinco violadores solo habían ido aportando pequeñas cantidades "de entre 10 y 50 euros" al mes, como adelantó CASO ABIERTO.

En concreto, de los 37.310 euros que los condenados han saldado de la indemnización, más de 25.000 se corresponden a esa vivienda que, tras salir a subasta, finalmente acabó comprando el padre de Cabezuelo.

Después de que en 2021 otro de los miembros de 'La Manada', José Ángel Prenda, pidiera perdón a la víctima en una carta, adelantada por este medio, y exigiera que su escrito se tuviera en cuenta y se incluyera en su "expediente penitenciario", el entorno de la joven alertó de que su arrepentimiento tenía que ver con "una estratagema para conseguir beneficios penitenciarios" y recordó que ni Prenda ni los otros cuatro agresores sexuales habían indemnizado a la joven.