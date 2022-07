La lucha contra el incendio declarado este jueves en Tenerife se centra en dos frentes y abarca unas 60 hectáreas de monte bajo, en una zona "complicada y con mucho combustible", ha afirmado el presidente del Cabildo de la isla, Pedro Martín, que ha pedido además un hidroavión desde la Península.

Pedro Martín ha señalado, en declaraciones a los periodistas en Los Realejos facilitadas por el Cabildo tinerfeño, que el incendio ya no ocupa sólo este municipio, donde se inició a las 10:19 horas de este jueves, pues ya "se ha metido" también en el de San Juan de la Rambla.

Desde hace varias horas trabajan en el lugar cinco helicópteros, un avión procedente de La Gomera que deposita líquido retardante y ha partido también hacia Tenerife un helicóptero desde La Palma que se ha solicitado para reforzar los efectivos.

Además se han distribuido los equipos de las brigadas forestales, de manera que han continuado su labor los del turno de mañana y se han incorporado antes los del turno de tarde-noche, ha afirmado Pedro Martín.

"Se está intentando frenar un incendio que en estos momentos puede tener unas 60 hectáreas y veremos cómo va evolucionando. Nuestra intención es intentar adelantarnos para que esto no se nos vaya de las manos", ha añadido.

Asimismo, el Cabildo de Tenerife ha solicitado al Gobierno de Canarias -que ha asumido ya la dirección del incendio y lo ha declarado de nivel 2- que pida un hidroavión desde la Península para reforzar el frente de San Juan de la Rambla, una zona "muy complicada", y que no se extienda más el incendio.

Se está actuando en dos frentes con la intención de acotar el incendio, para lo que es fundamental aprovechar las horas que quedan del día y que la noche sea "más tranquila", y de ahí la solicitud realizada por el Cabildo de Tenerife de que se incorporen más medios desde otras islas y la Península.

Ha explicado Pedro Martín que la zona afectada es el área Campeches-Tigaiga-Ruiz que tiene una orografía en forma de depresión, de barrancos, con cierto flujo de aire y esto ayuda a avivar las llamas.

Es una zona complicada, ha reiterado, porque no hay una gran arboleda sino sobre todo monte bajo y muy compacto, lo que hace que fácilmente prendan las llamas "y tenga mucho combustible".

El presidente de la corporación insular ha subrayado que no corre ningún peligro núcleo urbano o asentamiento alguno pero sí hay viviendas diseminadas, por lo que ha recomendado que no se acceda a la zona no porque haya riesgo para las casas, sino para evitar colmatar unas vías que tienen accesos estrechos y que deben utilizar los medios contra el incendio.

Ha insistido en que por ahora no hay peligros para zonas de viviendas ni de cultivos y ha enfatizado en que la preocupación se centra más en que el fuego vaya a zonas altas de monte de pinar, aunque el viento, de momento, sopla en sentido contrario y esto puede ayudar a frenar el avance.

Las próximas horas serán cruciales para tener buenas noticias, ha dicho Pedro Martín, para quien el problema es "la cantidad tan grande de combustible que hay ahí y que no es pinocha acumulada, es que este monte es así, muy denso, de zarzas, abigarrado, una zona de difícil acceso y que hace que prenda fácilmente".

Martín ha reiterado que no hay peligro para las personas pero ha insistido también en que en otras ocasiones, a partir de un incendio surgido en esta zona se ha extendido "y no queremos que sea así", por lo que ha mostrado su agradecimiento a los dispositivos llegados desde La Gomera y La Palma y ha confiado en que el operativo actual sea suficiente "para tener buenas noticias el día de hoy".