Se cumplen seis días desde que el pasado jueves se declarase el incendio forestal del norte de Tenerife que ha afectado a cinco municipios -La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha e Icod de los Vinos-. Este "empieza a caminar hacia su final" y se prevé que en los próximos días pueda bajar a nivel 1, pasando a estar bajo la dirección del Cabildo.

Todo ello gracias al incansable trabajo de los distintos equipos de extinción de incendios que, desde entonces, han trabajado a destajo contra el fuego y las adversidades meteorológicas de jornadas atrás donde los vientos y las elevadas temperaturas no han ayudado en frenar las llamas.

"Los cuerpos y fuerzas de seguridad ya tenían elementos definitorios de que el fuego fue intencionado, deliberado, lo que también me comentaron los agentes medioambientales de nuestro grupo de investigación", señaló este lunes Isabel García, consejera del Medio Natural del Cabildo de Tenerife.

Ante la confirmación que el origen del incendio ha sido intencionado, Fran, un bombero que lucha contra las llamas en el norte de la isla, ha escrito una carta dirigida al pirómano que se ha convertido en viral en las distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

“No creas por un segundo que tuviera miedo por mi… quizás sí por mi familia. Ellos no se merecen sufrir porque yo haga 15 horas seguidas frente a las llamas“, comienza el profesional que se encuentra estos días combatiendo las llamas.

Fran asegura que “he visto llamas de más de 20 metros incluso he salvado a animales inocentes de tu desprecio. Pero no has vencido…tras 5 días no has vencido".

“Recuerda que aunque apagues tu teléfono, siempre habrán fórmulas para saber que estuviste en unas determinadas coordenadas. Ahora intenta dormir con eso, sabiendo que mañana irán a por ti”, apuntilla.

Carta íntegra de Fran al pirómano

Ojalá te llegue. Sé que hoy en día muchas personas se enteran de las cosas que ocurren por las redes sociales, así que deseo que te llegue este mensaje y lo tengas presente el día que te vayas.

Soy uno de esos cientos de personas que intentamos arreglar lo que tú hiciste. No te guardo rencor, al contrario, siento pena por tu soledad y tu maldad. Quizás nunca tuviste el valor suficiente como para saber enfrentarte a tus miedos y culpas a todos de tus males. Crees que somos nosotros quienes hacemos que tu vida sea un infierno.

Te doy las gracias. Te doy las gracias porque cada vez que alguien como tú hace lo que hace me recuerda para qué estamos aquí mis compañeros y yo. No por ti… no te creas tan importante, sino por proteger lo de todos.

Ya no es sólo naturaleza, es responsabilidad por el prójimo, es honor , es ayuda, es esperar por un compañero aunque sepas que tu vida puede estar en peligro. Pero aún así, le esperas entre el humo asfixiante. Esa sensación creo que jamás la podrás experimentar porque solo los seres humanos tienen sentimientos y tú no llegas ni a humano.

Cuando estaba rodeado de humo y fuego pensé en lo insignificante que podría ser tu vida como para poner en peligro las nuestras. Pero ahí estábamos frente a las llamas.

No creas por un segundo que tuviera miedo por mí. Quizás sí por mi familia. Ellos no se merecen sufrir porque yo haga 15 horas seguidas frente a las llamas.

Crees que has creado una obra y lo que has creado simplemente es más desprecio a individuos como tú, fagocitando noticias para ver lo que habías hecho.

¿Crees que me importa lo que nos hayas hecho gastar en medios de extinción? ¿Crees que te has “vengado” con la sociedad por recurrir a uno de los elementos más antiguos de la civilización?

Hasta el momento han sido 5 días de durísimo trabajo. He tenido fuego rodeándome, he tenido humo que cejaba mi visión. He visto llamas de más de 20 metros e incluso he salvado a animales inocentes de tu desprecio.

Pero no has vencido. Tras 5 días no has vencido. Hemos ganado los buenos, los que nos quemamos las cejas y recibimos abrazos de gente desconocida. Los que leemos la palabra héroe y nos parece demasiada grande para nosotros. Hay profesiones más duras.

Lo que no te perdono es que me hayas separado por muchas horas de mis hijos, de sus sonrisas, de sus besos. Tu pobre vida jamás podrá comprender eso.

Quisiera que me hicieras un favor. El día que quieras hacer algo igual, quédate dentro. Sé valiente y espera el rugir de llamas de 15 o 30 metros. Intenta tomar aire viciado de gases tóxicos ascendiendo por una ladera que te hace sentir arder los pulmones a cada paso . Y tras 17 horas, regresa a casa y sonríe. Eso jamás lo tendrás.

Vivirás siempre con el miedo de que la policía haya seguido la cobertura de tu móvil y por triangulación de repetidores te localice…. ¿Qué, ya no estás tan seguro? Recuerda que aunque apagues tu teléfono siempre habrá fórmulas para saber que estuviste en unas determinadas coordenadas.

Ahora intenta dormir con eso, sabiendo que mañana irán a por ti.

Buenas noches querido pirómano. No has vencido al pueblo de Tenerife ni de Canarias, lo has unido más.

Fran, bombero que lucha contra el incendio de Tenerife.